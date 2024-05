El vicepresidente ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eddy Olivares, advirtió que con sus cuestionamientos hacia la Junta Central Electoral (JCE), a la Policía Militar Electoral y al gobierno del presidente Luis Abinader, los partidos de la oposición están buscando una justificación adelantada de la derrota.



Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, afirmó que las elecciones venideras serán las más íntegras de la historia de República Dominicana.



“En ese sentido, hablar de los militares, sin absolutamente una prueba en ese sentido, es algo que refleja el estado de frustración, de desesperación de la oposición, y cómo no toman la política en serio y pretenden burlarse de la inteligencia y de la memoria del pueblo dominicano”, acotó.



Olivares afirmó que no se ha producido un solo hecho de abuso de poder en este proceso electoral, ni actuaciones que se hayan salido de sus cauces normales en un proceso democrático respetuoso de las instituciones.



“No hay ni siquiera una fotografía, por primera vez en la historia electoral dominicana, en la que aparezca un vehículo del Estado siendo utilizado en una actividad política”, precisó.



Observó que la JCE ha complacido a la oposición en todo lo que le ha pedido y lo que es mínimamente razonable en relación con los recintos de votación, los colegios electorales, como la eliminación de carpas y la aglomeración de personas.



El coordinador ejecutivo del PRM indicó que el presidente Abinader ha advertido que cualquiera que utilice un vehículo oficial en proselitismo, recibirá la sanción correspondiente. Aseguró que en las elecciones municipales del 18 de febrero no se produjo ningún incidente en los recintos de votación, gracias a la labor realizada por la Policía Militar Electoral.



Asimismo, dijo que no hay ningún reporte de que un policía militar electoral haya maltratado a ciudadanos durante el ejercicio de su derecho a votar en las elecciones.



Olivares consideró que nadie les ha hecho caso a los ataques hacia la Policía Militar Electoral, por parte de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo.



“En principio fue el tema de la abstención, que ellos siguen apostando a la abstención para también justificar sus cuestionamientos al proceso, pero estoy absolutamente convencido de que la participación va a ser igual o superior a las elecciones del 2016”, subrayó.



El dirigente político vaticinó que habrá una participación electoral muy superior a la que habitualmente ocurre en elecciones del nivel presidencial de la región.

Vaticina un amplio triunfo del PRM y aliados

El vicepresidente ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno (PRM), doctor Eddy Olivares, proclamó que las expectativas para el domingo que viene serán el porcentaje con el cual el presidente Abinader ganará la contienda en la primera vuelta y cuántos senadores obtendrá la organización oficialista. Adelantó que los senadores que ganará el partido oficial en las elecciones congresuales serán un mínimo de 30 de los 32 miembros de la Cámara Alta.