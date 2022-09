Sostuvo que podría hacer murales en el muro para promover la cultura dominicana y de Haití a visitantes

La aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Margarita Cedeño, no es partidaria de la construcción de un muro fronterizo que inició el gobierno de Luis Abinader porque entiende que ese tipo de proyectos no funciona para controlar la frontera como ha ocurrido en otros países.



“El muro ya va estar terminado de aquí allá (2024), porque ese cemento hay que comprarlo y usarlo, yo no podría dejar ese muro ahí como una entelequia, yo preferiría que lo terminaran, pero de lo contrario, haremos algo, haremos algo, un mural por ejemplo, un mural binacional donde ambas culturas puedan ser promovidas porque hay que buscar algo que nos pueda servir como un espacio de turismo y de visita, porque el muro como tal no sirve para controlar la migración, ¿acaso el muro en México ha servido para algo? El muro en ningún lugar sirve para nada, esa fue una medida muy populista que se quiso tomar y aquí el tema de Haití, tiene muy dividida la población”, expresó.



Dijo que en la población hay una preocupación legítima por ese tema. “Un muro de blocks puede ser muy bueno para generar comercio con el cemento y demás, ahora mismo no aparece cemento en el país, pero realmente lo que se necesita es un muro comercial, un muro productivo, una franja productiva, yo apuesto y creo que debemos de invertir en la frontera para mejorar la producción y la comercialización”, apuntó.



Explicó que de llegar a la Presidencia implementaría una política migratoria de Estado previamente consensuada con la población.



“Con relación a Haití hay que tener una política migratoria de Estado que sea clara y que esté consensuada con la población, aunque no estemos todos de acuerdo, porque aquí hay unos políticos ultraderechistas, ultranacionalistas que bueno, mencionarles ese tema es como darle un pisón en un pie”, comentó la dirigente política.



Abogó por una migración ordenada, legal y justa. “Hay que implementar la ley, la ley y los reglamentos relativos a la migración, hablamos del tema de Haití porque es nuestro vecino, es nuestro matrimonio sin divorcio, pero también está la inmigración en sentido general”, expresó la exvicepresidenta.



Entre los planes que desarrollaría tiene en agenda la construcción de hospitales en las provincias fronterizas y promovería la instalación de zonas francas como la del empresario Fernando Capellán porque genera empleos.



“Hemos hablado eso también de la construcción de hospitales a lo largo de la frontera, de hecho, ya hicimos uno en Pedernales, y se hizo uno en Dajabón y lo que se había programado era tener seis buenos hospitales en cada provincia”, expresó la dirigente del PLD.



Cuestionada de si esos hospitales también serían para recibir a haitianas para alumbrar respondió.

“Para que podamos tener una atención de salud en la frontera sin que tenga que cruzarse o llegar a los centros urbanos, porque mientras podamos controlar esa migración en búsqueda de servicios de salud que no tienen en su país, nosotros tenemos que tener alguna solución, pero no sería para darle servicio a las haitianas sino que cada vez más la zona fronteriza se ha convertido en una zona turística”.



La aspirante a la Presidencia de la República ofreció las declaraciones en la entrevista especial de elCaribe y CDN.



Igualmente, dijo que el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (Cesfront) necesita mejorar el proceso de supervisión para tener un control más efectivo de la frontera y que para ello hay que dotar de mejor tecnología y entrenamiento a los agentes.



“Se necesita mayor tecnología para supervisar las fronteras de una forma más efectiva, nosotros estuvimos por el sur, usted cruz en su vehículo, le dice adiós al militar, y se acabó; él no sabe ni cuanta gente usted sacó, cuanta gente entro, si lleva un perro, un gato u otra cosa”, comentó Cedeño.



Retomará barrio seguro



Margarita Cedeño dijo que es necesario trabajar la inseguridad desde varios enfoques y que si llega a la Presidencia retomaría programas que se implementaron porque dieron frutos.



“Nosotros implementamos barrio seguro, que fue un conjunto coordinado de políticas públicas y en su momento fueron muy eficaces; ese es un proyecto que debemos de retomar”, expresó la exvicepresidenta de la República.



Dijo que la seguridad ciudadana debe abordarse desde tres enfoques, la protección, prevención y la persecución.



“Con prevención debemos hablar de las normas éticas y el respeto a las normas legales, sino se respetan las normas; en cuanto a la prevención se deben crear oportunidades, la formación de los jóvenes, el primer empleo, quitarle los jóvenes de la garra de la delincuencia porque donde no llega el Estado llega el crimen organizado; la protección ha fallado 300% en este gobierno, han eliminado el programa progresando con solidaridad y a las familias no les llega la mensualidad como las tenía; y ese subsidio es parte del sistema de protección social del Estado, es un derecho que tiene la población menos favorecida”, sostuvo la aspirante presidencial por el PLD.



Gobierno tecnológico



Margarita Cedeño sostuvo que de llegar al gobierno fortalecerá la implementación de las nuevas tecnologías porque eso permite eficientizar el Estado.



“Nuestro gobierno será como el que prometimos con República digital, será un gobierno en el que los servicios que se presten a los ciudadanos se puedan tramitar con facilidad”, comentó.



También dijo que promoverá la creación de la ventanilla única de trámites para la inversión extranjera. “También las aulas tienen que convertirse en modelos digitales, yo creo en el libro digital acompañado del libro físico porque creo en la innovación”, expresó.

“Tengo una empatía natural con la juventud”

La aspirante a la candidatura presidencial del PLD expresó que tiene una empatía natural con la juventud. “Lo manifiesto día tras día porque mi jefe de gabinete es más joven también que el hijo mío, hemos trabajado varios proyectos desde siempre”, comentó. Destacó que con los diversos programas que implementó a su paso por el Estado en todos enfocó la necesidad de crear capacitación para los jóvenes y mujeres y que eso ha sido siempre. Resaltó los programas de pasantía ya que a los jóvenes se les exige experiencia previa cuando acuden a buscar trabajo y que por eso es importante que desde el Estado se genere ese tipo de oportunidad para apoyar a los más jóvenes.