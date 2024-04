Distrito Nacional, RD.- El Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC) presentó su respaldo a la candidatura de Guillermo Moreno como senador por el Distrito Nacional, en un acto celebrado en la Casa Nacional de la organización.

El presidente del PNVC, Juan Cohen, consideró que Moreno es un candidato íntegro, honesto, con cualidades fundamentales para ejercer un liderazgo efectivo en República Dominicana, además de sentirse muy orgulloso de que hoy el dirigente político se convierta en la figura que representará al Distrito Nacional en el Senado, y resaltó que “será un gran legislador para el país”.

Cohen afirmó que República Dominicana entró en una nueva fase en la que no debe haber vuelta atrás y que “para eso hay políticos como Guillermo Moreno, empoderados en que el avance siga adelante, para transformar la Nación en la que realmente queremos”.

“Estoy convencido que será un senador que va a permitir que el PNVC presente las propuestas que hace muchos años ha elaborado, y entre ellas siempre levanta la bandera de la educación, un eje de mayor impacto e importancia por la situación del país, ya que el 70 % de los estudiantes no pasa de primaria a secundaria, y aseguró que la educación no debe ser modificada solo en la ley sino en su filosofía. Porque si esta no sigue en desarrollo, estaremos condenados”, manifestó.

Expresó, además, que su partido apuesta por una nueva escuela, en la que prime la autonomía, “no esa escuela 1856, que los maestros no la entienden, y el partido plantea que los docentes deben ser psicopedagogos para ayudar a los jóvenes a cruzar ese umbral de conocimiento y disminuir la deserción escolar”.

Al entregarle junto a altos dirigentes del partido los ejes de gobierno de la organización al candidato a legislador para su estudio, y darle la bienvenida oficial al PNVC, el presidente abordó en el encuentro el tema del deporte, sobre el que indicó debe haber un incentivo a nivel privado, también el proyecto para los jóvenes en el que propone crear alianzas públicas y privadas en favor de ese sector.

Mientras, el candidato a senador por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), al que el PNVC va aliado, y presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, dijo estar sumamente agradecido del apoyo de los penevecístas, y aseguró que seguirá dando todo su esfuerzo para que siga la transparencia en el uso de los recursos públicos.

“Un esfuerzo para sostener la soberanía nacional, un esfuerzo para fortalecer la institucionalidad democrática, para garantizar estos cuatros años, a pesar de las graves dificultades pasadas que ha vivido el país fruto de la pandemia y los conflictos internacionales, un esfuerzo, sobre todo, para garantizar derechos económicos y sociales a la población”, externó Moreno.

Reiteró, además, que lo mejor que le puede pasar a la República Dominicana es que Luis Abinader continúe 4 años más, porque posibilita que se consolide ese proceso de cambio, para permitir que se pueda permanecer lo que ya ha venido haciendo en estos años el mandatario.

Propuestas de Guillermo Moreno

Se llamó a sí mismo como un senador «En Serio» para fiscalizar, y afirma que hace mucho el Congreso Nacional es un sello gomígrafo, en el que no solo no se leen los proyectos de ley, sino que se legisla en función de intereses particulares, por encima de los intereses nacionales, y no hay una real división de poder.

“Fiscalizar en serio es garantizar que, desde el poder ejecutivo, podamos ser un complemento necesario en todo lo que es la gestión ejecutiva, la gestión judicial, de poderes y así representar a cada dominicano”, dijo el candidato.

Agradeció al presidente Juan Cohen por la entrega de los ejes de gobierno, que tomará como guía para ideas y propuestas, asumiendo el compromiso para ser la voz y el rostro de los ciudadanos de la capital, que puedan encontrar en él, un vehículo en ese escenario de poder para levantar sus reclamos y demandas.

Finalizó, enviando un mensaje de respaldo a la juventud, la mujer y la niñez del pueblo dominicano, manifestando que pueden depositar su confianza en una gestión por y para todos, Y así también llamó a los militantes a buscar votos, acompañar a la población y lograr el sufragio masivo, para seguir con el cambio que solo lo ofrece el gobierno del presidente Luis Abinader.