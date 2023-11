La interrogante del proceso en esa plaza es la nominación senatorial que el partido oficialista se ha reservado

Aunque no es la demarcación más populosa, el Distrito Nacional sigue siendo, para fines electorales, la plaza más importante, del territorio nacional, por lo que los partidos políticos tratan de hilar fino al momento de confeccionar sus boletas para las elecciones legislativas y municipales.



La competencia electoral en la emblemática plaza, como siempre, genera un interés adicional, lo que ahora se dimensiona debido a que la oposición ha logrado un acuerdo electoral para presentar candidaturas comunes y por el hecho de que el oficialismo no termina de definir la nominación a la senaduría.



A simple vista, lo que se ve en términos de las dos principales candidaturas es que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aliados llevan la ventaja en lo que respecta a la alcaldía, en caso de presentar, como se espera, a la actual titular Carolina Mejía, que mantiene unos índices de aceptación muy elevados, algo tan evidente que ha sido admitido por sus contrarios.



En cuanto a la candidatura senatorial, la cosa cambia porque la alianza conformada por los tres principales partidos de oposición tienen como candidato a un Omar Fernández que también goza de gran popularidad, y quien, además de sus méritos propios, parece ser beneficiario de algún modo de la dimensión del liderazgo de su padre, el expresidente Leonel Fernández, pero sin la tasa de rechazo que este posee. Mientras, el oficialismo no decide quién será el oponente del diputado Fernández, la información oficial escasea, y ha sido sustituida por rumores, aunque la versión más socorrida es que Faride Raful no repetirá como candidata, y no porque no quiera.



Consenso con Carolina



En el PRM nunca ha habido dudas de que repetir con Carolina sería la mejor forma de retener el control de la alcaldía, y prueba de ello es que los aspirantes que salieron al ruedo, lo hicieron de manera condicionada, dejaron claro que sus aspiraciones estaban supeditadas a la decisión de la alcaldesa.



Y de hecho, al darse cuenta de que Mejía, aunque inicialmente no era su plan, aceptaría nuevamente la nominación, tanto Neney Cabrera como Alberto Atallah, Orlando Jorge Villegas y Aníbal Díaz, que habían echado a andar sus proyectos tras la candidatura, decidieron declinar y dejar el camino libre a la hija del expresidente Hipólito Mejía y secretaria general del partido oficialista.



La candidatura a la alcaldía del Distrito Nacional fue una de las que el PRM decidió reservarse dentro del 20 por ciento que le corresponde por ley. Lo mismo se hizo con la candidatura senatorial, con la diferencia de que en el primer caso se entendió, desde el principio, que la reserva era para Mejía, pero no ha sido así en el caso de Faride.



Lo que animó a algunos de los aspirantes a lanzarse es que Carolina durante varios meses, había titubeado, e incluso su padre llegó a expresar públicamente su desacuerdo con que ella fuera candidata nuevamente.



Aunque nunca se explicó el motivo de la vacilación, se entiende que tiene que ver con el hecho de que Carolina, carismática como su progenitor, con popularidad dentro y fuera del PRM, y con estructura, ya es considerada presidenciable, por lo que un segundo periodo al frente de la alcaldía no necesariamente le suma, y sí puede implicar un riesgo de que se afecte su popularidad.



Domingo, rival fortalecido



El contrincante de Carolina será, al igual que en las elecciones del 2020, Domingo Contreras, un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que sin dudas se ha preparado para ser alcalde, pero no ha tenido suerte, y ahora se enfrenta a un proceso tan difícil o quizás más duro que el de hace casi cuatro años.



Se puede ver como una ventaja que ahora va, no solo por el PLD sino también por la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD). De hecho, cuando la alianza opositora aun no abarcaba el Distrito Nacional hubo un movimiento interno que presionaba para que se extendiera el acuerdo, y Domingo y sus seguidores jugaron un rol protagónico. La consigna era “sin alianza no hay esperanza”.



Aunque nunca lo dijo públicamente, se decía que Contreras solo estaba dispuesto a asumir la candidatura si se daba la alianza e incluía la capital. De todos modos, Domingo siempre fue el candidato de consenso de los morados, ya que Andrés Navarro se retiró temprano.



Plazo para inscribir



Los partidos políticos tienen hasta hoy, a las 8:00 de la noche para registrar sus candidaturas a nivel municipal, luego de dos prórrogas concedidas por la Junta Central Electoral (JCE).



El plazo inicial vencía el 20 de noviembre y la JCE lo aplazó inicialmente para el viernes 24 y luego para este martes 28. La última extensión del plazo se hizo a solicitud de José Francisco Peña Guaba, presidente del Partido Bloque Institucional Social Demócrata (BIS). Se habla de la posibilidad de otra prórroga.

El oficialismo tiene presión para decidir

De aquí a marzo deben definirse las candidaturas congresuales, pero el PRM tendrá que resolver el caso de la senaduría del Distrito mucho antes, porque no puede dejar correr solo a un candidato con alta aceptación, bajo rechazo y apoyado por morados, verdes y blancos, como es Omar Fernández.



A algunos directivos del PRM cuando se les preguntaba sobre el tema, decían que la reserva es para alianzas, por lo que cobró sentido la versión de que el candidato sería Guillermo Moreno, de Alianza País

Ante las versiones de que David Collado sería el candidato, en dos ocasiones, Aníbal Díaz, cercano a Collado, ha aclarado que este está dedicado a su labor en el Ministerio de Turismo.