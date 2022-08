Email it

La permanencia de Eduardo Estrella en la Presidencia del Senado se ha convertido en un pulso interno en el PRM, pues los líderes de la organización, Hipólito Mejía y Luis Abinader respaldan que continúen, pero los senadores rechazan la propuesta.



El Partido Revolucionario Moderno (PRM) decidirá hoy el conflicto que ha generado a lo interno de la organización la elección de la presidencia del Senado, ya que el liderazgo apuesta a mantener en el cargo a su actual presidente, Eduardo Estrella, pero los senadores del PRM y oposición objetan al senador de Santiago para que continúe en el cargo.



La decisión que se tome tendrá efecto político porque el tema ha creciendo en la opinión pública y por el momento que vive el partido oficial tras la destitución de funcionarios que fueron claves en la campaña electoral. El caso más emblemático es el de Roberto Fulcar que fue jefe de campaña de Abinader y pasó de ser ministro de Educación a Ministro sin cartera, y con un legajo de críticas.



Estrella no es del PRM, sino de un partido aliado, Dominicanos por el Cambio, la razón que alegan los perremeístas para que no reelegirlo por tercer año en el cargo. En caso que el PRM opte por mantenerlo en la posición dejará heridas a lo interno de la organización y fortalecerá la percepción de preferencias hacia los apoyos colaterales ante los cuadros políticos internos del partido oficial.



Los senadores del partido opositor tendrían en plan presentar una plancha que propondría a Ricardo de los Satos para presidir el Senado, que además contaría con 11 votos de la oposición que aportarán la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).



Es evidente que el senador de Santiago cuenta con el respaldo del presidente Luis Abinader y el expresidente Hipólito Mejía, dijo públicamente que respalda su continuidad en el cargo.



La comisión del PRM que encabeza el director ejecutivo y vicepresidente de la organización, Eddy Olivares, se reunirá con los senadores para buscar una salida al tema y la integran Josefa Castillo, Nelson Arroyo y Víctor D’Aza. La Dirección Ejecutiva del PRM tomó la decisión en la reunión de la pasada semana.



Algunos senadores, como la representante de Puerto Plata, Ginnette Bournigal, han expresado públicamente que no votarán por Estrella y dice que se ha manejado con una “actitud cerrada”. “Él pudo ser un poco más abierto, ganarse la buena voluntad de todos, compartiendo su presidencia, pero él solo quiere estar pegado al presidente de la República”, dijo.

Las quejas de senadores contra Estrella son viejas

Las críticas de los senadores del PRM a Estrella son desde el pasado año. “Yo creo que el presidente del Senado es un senador igual que cualquiera, usted vio lo que pasó con la Ley de Extinción de Dominio, que Pacheco buscó un bajadero y logró que todo el mundo votara”, añadió Bournigal, al comparar la gestión del presidente de la Cámara de Diputados con la que encabeza el presidente de Dominicanos por el Cambio en el Senado.