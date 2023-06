Los aspirantes a la Alcaldía del municipio Santo Domingo Oeste por el Partido Revolucionario Moderno, Elías Báez y Jose Moya, rechazaron de manera categórica que esa organización lleve a un extrapartidario como candidato a ese puesto en esa demarcación.



Elías Báez llamó a los militantes de esa agrupación a “no mirar para atrás”, tal como afirmó el presidente, Luis Abinader, y a no permitir que se les imponga un candidato que provenga de otra parcela política.

Báez recordó que en SDO el PRM cuenta con tres precandidatos a alcaldes que han estado en ese partido desde sus inicios y los tres son bien valorados por la ciudadanía.



En ese orden, Elías Báez propuso a los demás precandidatos del PRM a dicho cargo, el actual alcalde, José Andújar y José Moya, acudir a unas primarias entre los tres y el que resulte ganador sea el candidato del partido de gobierno en este municipio.



También propuso encuestas entre ellos 3 para respaldarse mutuamente, al que tenga los números los demás lo apoyan.



Asimismo. afirmó que el aspirante que no pertenece al PRM y que pretende encabezar la boleta al ayuntamiento de ese partido en SDO, es el responsable del caos y el desorden que impera actualmente en esa demarcación.



“No vamos a permitir volver hacia atrás ni apoyar a nadie que vino ayer a comerse la masa que nosotros fabricamos, no vamos hacia atrás” expresó Elías.



La propuesta fue realizada en un acto de lanzamiento del precandidato José Moya, quien también rechaza la candidatura de un extra partido.



Igualmente, la diputada Leivy Bautista respaldó la posición deBáez, en el sentido de que nadie que no sea del PRM pretenda encabezar la boleta de esa entidad política en este importante municipio. “No podemos permitir que hoy, que somos gobierno seguro en el 24, que otros quieran venir a comerse la masa de lo que nosotros estuvimos construyendo”.