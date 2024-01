La eliminación del arrastre y la implementación plena del voto preferencial para los cargos de regidores y vocales de distritos impactaría la composición del Consejo de Regidores de los gobiernos locales.



La eliminación del voto de arrastre en el nivel municipal podría generar una nueva realidad en las alcaldías debido a que la separación de la boleta no garantiza que el partido que gane la alcaldía al mismo tiempo logre mayoría de regidores y por ende el control del Concejo de Regidores.



De hecho, los conflictos que históricamente se generan a lo interno de las alcaldías para la integración de la sala capitular que debe hacerse cada año, obligó a los partidos políticos al acuerdo de la llamada “regla de oro”. Ese acuerdo implica que el presidente del Consejo de Regidores será del mismo partido que el alcalde de una demarcación determinada.



Sin embargo, según el dirigente político José Francisco Peña Guaba, es probable que a partir de la eliminación del voto de arrastre se dificulte el cumplimiento de ese acuerdo.



“Va ser difícil hasta aplicar la regla de oro porque no hay compromisos institucionales tan fáciles, porque llevan boletas independientes, el PRM, la FP, el PLD, el PRD, el PRSDC, Junto Podemos y uno que otros de los partidos minoritarios; puede haber salas capitulares donde haya regidores de hasta 5 partidos distintos partidos, porque el sistema preferencial y la separación de la boleta, lo facilita”, apuntó.



Aseguró que en más del 60% de los territorios la mayoría de regidores no serán del mismo partido que del alcalde y directores de distritos.



El presidente del partido Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS) también advirtió la complejidad que representa para la JCE el conteo de los resultados de esas votaciones.



“Es el reto más grande que tendrá la JCE, será el conteo de los votos de esas candidaturas, y será un gran dolor de cabeza para la JCE para hacer el escrutinio, la última lista de la JCE que recibí sobre candidaturas son de casi 21 mil candidaturas, será el mayor reto de la JCE, contar esos votos”, apuntó.



El sistema de escrutinio que aprobó la Junta Central Electoral (JCE) es manual y de digitalización para la transmisión de los resultados.



En el documento de la proclama que dejó abierta la campaña electoral para las elecciones del 18 de febrero, la JCE especificó que los votantes recibirán dos boletas para elegir a las autoridades municipales, tanto para las alcaldías como para los distritos municipales. explicó que los votos no serán sumados a alcaldes ni directores.

Un fallo del TC eliminó el arrastre municipal

En 2020, el Tribunal Constitucional declaró “nula y carente de todo efecto jurídico” la disposición contenida en el párrafo IV del artículo 104 de la Ley 15-19 de Régimen Electoral, que establecía el arrastre electoral en el nivel municipal además del congresual. “Este Tribunal Constitucional considera que el derecho que tienen los ciudadanos de elegir en forma libre y directa a los candidatos de su preferencia en el nivel municipal debe ser garantizado”.