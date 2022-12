Tendrá de frente al PRM para inclinar la batalla por el segundo lugar y al PLD por mantener su espacio

El partido Fuerza del Pueblo (FP) en el determinante año preelectoral tendrá como principal reto consolidar su posicionamiento electoral e igualar las preferencias de la organización en el electorado a las de su líder y presidente, Leonel Fernández.



La dirigencia de la propia organización reconoce que el presidente del partido marca muy por encima de la marca verde y la flor de cayena.



Para lograr el fortalecimiento que necesita, el partido más joven del sistema tendrá que vencer al gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) porque le beneficia electoralmente que el escenario tome la ruta de una batalla por la segunda posición entre la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).



En el mismo contexto, tendrá que batallar con el partido morado que se ve dispuesto a trabajar para mantenerse como la segunda fuerza política, una posición que conquistó en el pasado proceso electoral.



Para lograr la consolidación que necesita de cara a las elecciones de 2024, la FP tendrá que pasar la prueba de la percepción que se libra en la opinión pública. En ese sentido, tiene desventaja para competir con la estructura mediática del PRM y el Gobierno, además de la del PLD.



La FP tiene la ventaja del gran impacto de opinión pública que tiene la figura de Fernández. Además ha librado batallas en la opinión en la que ha salido victoriosa porque cuenta con una articulación efectiva de los mensajes que le interesa posicionar.



La FP no tiene los problemas de ruidos internos que presenta el PRM con figuras de la importancia del jefe de campaña Roberto Fulcar. Igual que el PLD, que no cuenta con una estrategia electoral clara y ha enfrentado problemas internos por la diversidad de intereses que convergen en esa organización.



La FP al parecer apostará a un mayor apoyo en las redes sociales, un modelo de comunicación que cobra cada vez más influencia.



Fernández ha dado muestras de su apuesta por las redes sociales al informar que incursionó en la red más seguida por los jóvenes, Tik Tok. El pasado domingo, aprovechó el juego final del Mundial de Fútbol para dar muestras de su apuesta por las redes sociales y mostrar otra versión de su personalidad.



El propio Fernández reconoció en entrevista con elCaribe y CDN que cada día “aprende nuevos trucos” de las redes para comunicar en el lenguaje de estos tiempos. Por ejemplo, el expresidente no había hecho el ejercicio de responder los comentarios y mensajes en su cuenta de Twitter, lo que sí hace en las últimas semanas.



Fernández cuenta con un equipo de asesores en redes sociales tanto de Europa como Estados Unidos. La organización también desarrolla una estrategia de afiliación en propaganda con vallas que incluyen el rostro de Fernández para que sus seguidores se afilien a la FP.



Otros retos



Otro reto importante de la organización es evitar que el PLD y el PRM puedan conquistar dirigentes de su estructura y de los que ocupan cargos de elección popular.



Si es víctima de ese fenómeno le afectará más que al PLD, debido a que el partido morado cuenta con casi 50 años de historia y una estructura que podría resistir ese tipo de ataques con menos efectos que el naciente partido.



El PRM está a la caza de alcaldes de los partidos de oposición y aunque hasta ahora el más afectado ha sido el PLD, la FP corre el riesgo de afectar la escasa representación que alcanzó en ese nivel en las elecciones del 2020.



Estructura nacional



El partido que encabeza Fernández cumplió tres años de existencia y según ha informado el expresidente, cuenta con un millón 300 mil afiliados, una cifra que tiene proyectado elevar a un millón y medio en febrero del 2023 y a dos millones para junio del próximo año.



Según Fernández, durante este tiempo han logrado organizar estructuras en todo el territorio nacional, en 158 municipios y en los distritos municipales y ahora se organizan alrededor de los colegios electorales.



Con esa información, Fernández y su partido contrarrestan la campaña de que es un proyecto presidencial sin estructura partidaria.



Debido a que las encuestas acreditadas en el mercado electoral no han publicado estudios de intención de votos ni del posicionamiento de los partidos políticos, se dificulta el análisis sobre la posición real de los proyectos que se perfilan con posibilidades para las elecciones del 2024, especialmente luego de la irrupción de la FP.



Frnández afirma que está en empate técnico con el presidente Luis Abinader y que cuando alcance los dos millones de afiliados ningún estudio de intención de votos podrá colocarlo por debajo del 40%.



En los hechos, concluido el proceso electoral del 2020, la FP aumentó su matrícula legislativa, con diputados y senadores que renunciaron al PLD y pasaron a esa organización, son 21 en total. Aunque algunos, como Rafaela (Lila) Alburquerque volvió al PRSC y otros como la diputada Sandra Abinader, no han ido a otro partido político.

Posicionar candidaturas, otro reto de la organización

Otro de los desafíos de la FP es posicionar a sus dirigentes con posibilidades de triunfo para las elecciones municipales y las congresuales. Es evidente que ese partido tiene desventaja frente al PLD y el PRM en cuanto a las figuras locales. En la división del PLD, la mayoría de los que ocupaban cargos de elección popular se quedaron. La organización abrió el proceso interno para las aspiraciones y tiene contemplado realizar encuestas para definir la competencia de octubre. El presidente de la comisión electoral de la FP, Henry Merán, dijo que las promociones internas de aspiraciones a cargos de elección popular no violan la ley de Partidos Políticos 33/18. También tendrá que manejarse con cautela frente a las posibles alianzas que se puedan producir para el 2024.