En el Partido Revolucionario Moderno (PRM) soplan nuevamente vientos de repostulación, ahora en el caso de la alcaldía del Distrito Nacional, que ostenta Carolina Mejía. Los últimos acontecimientos indican que, aunque no era su plan original, la alcaldesa aceptará la nominación para las elecciones de febrero del próximo año.



La versión de que Mejía ha sido convencida de optar por otro periodo ha circulado durante las últimas semanas y ayer cobró aun más fuerza con el retiro formal de Neney Cabrera, que fue la primera figura del PRM que puso en marcha un proyecto en busca del codiciado cargo.



Antes del retiro de Neney, los otros tres aspirantes a la nominación por el PRM habían bajado la guardia, al pasar cada uno de ellos de un intenso activismo a una posición de muy bajo perfil, por lo que no se descarta que en las próximas horas sigan los pasos de Cabrera.



Mensaje de Neney



Cabrera no solo fue el primero que hizo públicas sus aspiraciones a ser el candidato a alcalde del Distrito, hace cinco meses, sino que también fue durante ese tiempo el que mantuvo mayor activismo, tanto con la realización de encuentros con distintos sectores, como en promoción en las redes y a través de letreros y vallas.



“Hoy anuncio que culminamos este interesante proceso hacia la Alcaldía de la capital. Pongo a disposición mis propuestas novedosas y atractivas para que sean tomadas en cuenta por la próxima gestión municipal del Partido Revolucionario Moderno”, dijo Neney en un mensaje que publicó en sus redes sociales.



El dirigente, que utilizo el slogan “Neney es la vuelta para proteger la ciudad”, dio precisamente una “vuelta” a su proyecto. “A partir de hoy, Luis es la vuelta, para proteger el cambio en todo el país”, proclamó en su mensaje, con lo que deja claro que a partir de ahora dedicará sus esfuerzos a promover la reelección del presidente Luis Abinader.



Los demás



Ya era evidente el hecho de que los aspirantes a la nominación a la alcaldía, hasta hace poco muy activos en las calles, en los medios y en las redes, habían entrado en una especie de receso. Al parecer, no se trata de pausas, sino de retiros.



Alberto Atallah, de todos los aspirantes, es el más vinculado a Hipólito, por lo que en su momento se pensó que era la opción de los Mejía. Atallah hizo una campaña intensa y novedosa, pero de acuerdo con sus reseñas en su cuenta de Twitter, la última actividad que realizó fue el 13 de agosto, en el Club Payero.



Orlando Jorge Villegas, el más joven de los aspirantes y el último en salir al ruedo también detuvo en las últimas semanas su activismo como aspirante.

Barajan fechas para el esperado anuncio

La tragedia de San Cristóbal, las lluvias de la tormenta Franklin y la advertencia de la JCE podrían interpretarse como las causas del cese de los aspirantes, pero la razón principal podría ser que están dando como un hecho que Carolina dará el “sí”.



Lo que está por verse es el mecanismo, la forma en que se dará el mensaje, pero a estas alturas, tanto dentro como fuera del PRM se espera el anuncio.