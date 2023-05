En los primeros días de esta semana el pleno de la Junta Central Electoral (JCE) decidirá sobre el recurso de reconsideración emitido por más de 15 partidos políticos en contra de la resolución 13-23, sobre la reserva del 20% de las candidaturas por nivel de elección.



La información fue suministrada ayer por el presidente del organismo, Román Jáquez Liranzo, al concluir el “Encuentro Nacional de Instructores e Instructoras del Plan Educativo Electoral”, realizado en el Hotel Sheraton.



Aunque no especificó el día en que el la JCE se pronunciará al respecto, confirmó que han sido recibidas las quejas de las fuerzas políticas que objetan la normativa. “El plazo para las opiniones ya venció y estamos estudiando cada recurso, cada opinión de los partidos, agrupaciones y movimientos que así se han externado…”, sostuvo.



Jáquez Liranzo negó que el órgano comicial esté recibiendo presión por parte de los partidos, sino que todo es parte de la democracia del país. “No, no. Presión no. La palabra presión no existe, existe la palabra democracia”, señaló.

Más de 150 mil aspiran a integrar los colegios electorales



Los instructores e instructoras del Plan Educativo Electoral tendrán a su cargo la capacitación del personal que trabajará en los Colegios Electorales de los diferentes municipios a nivel nacional, de cara a las elecciones del año 2024..



Los 426 instructores e instructoras fueron seleccionados mediante un concurso público que inició en junio del año pasado. La conformación corresponde a 227 mujeres, equivalentes a un 53% y 199 hombres, equivalentes al 47%.



Jáquez Liranzo enfatizó que este encuentro es el “banderazo” para el inicio de las elecciones. “En el ámbito hípico hoy diríamos que se abrió la gatera, en el ámbito de nuestro deporte nacional béisbol diríamos que se cantó playball y en el ámbito de otro tipo de deporte, sobre todo de velocidad, se acaba de dar el banderazo”, dijo.



Jáquez Liranzo expresó que la JCE “va a mil” y destacó que la responsabilidad del éxito de las elecciones es trasversal donde todos tienen un rol. En ese sentido, sostuvo que los instructores presentes tienen a su cargo la capacitación de los miembros de los Colegios Electorales que es donde depende el éxito de la democracia y por ello, la JCE inició el proceso de capacitación con tiempo.



Agregó que dicha capacitación debe ser integral, desprendida de pasiones políticas, así como enfocada en valores cívicos y democráticos y apegada a la ley.



Reconoció que la conformación de los colegios electorales parte de una tríada: humana-procedimental-tecnológica, sin embargo, a pesar de que es humana, indicó que la base es la capacitación, contar con las destrezas y las habilidades para garantizar el derecho al sufragio en el sentido amplio, y que sean unas elecciones justas, libres y transparentes con respeto a todas las condiciones constitucionales.



Al menos 92 personas quedaron en reserva



Vanahí Bello Dotel, presidente del comité evaluador del Concurso de Instructores e Instructoras, explicó que para la escogencia de los instructores se planificaron entrevistas en la que fueron convocados 1,062, que acudieron a 37 encuentros en 17 sedes. De ese total, aprobaron la entrevista 668 aspirantes, equivalentes a 71%; y reprobaron 268, equivalentes a 29%. La magistrada precisó que el cuerpo de instructores e instructoras quedó integrado, aprobado y conformado por 518 personas, seleccionadas por rango de notas, de los que se escogieron 426 y se dejaron 92 en reserva para cualquier eventualidad.