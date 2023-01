Después de un activismo inusual en gran parte del 2022, los partidos políticos arreciarán durante el año preelectoral que se inició ayer



Desde su inicio, el año preelectoral calienta la pista política y aunque ya las principales candidaturas presidenciales están prácticamente definidas, es necesario que Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez, pisen el acelerador para fortalecerse en el electorado.



Aunque legalmente la precampaña arranca en julio de este año, los proyectos están en la calle y el activismo será mayor a partir de la segunda semana de enero.



El Partido Revolucionario Moderno (PRM) anunció una campaña de afiliación para llegar a tres millones de inscritos en su padrón; en esa misma estrategia, la Fuerza del Pueblo prometió que en junio tendrá dos millones de afiliados y que eso le garantizaría un 40% en intención de votos. El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) recientemente depositó un padrón con más de dos millones de miembros.

Una muestra de lo que viene es el anuncio que hizo recientemente el presidente Luis Abinader de que el gobierno acelerará la inversión en el desarrollo de proyectos de infraestructura para estimular el crecimiento de la economía y generar empleos. Desde el litoral de oposición, Fernández vaticinó un año económicamente difícil para el país debido a los factores externos como la recesión anunciada en Europa y Estados Unidos, y el escaso crecimiento de la economía de China.



Martínez mantiene un discurso de críticas al gobierno, pero necesita definir mejor los fundamentos de su línea discursiva.



Reto con las candidaturas locales



Este año, el principal reto de los partidos políticos es escoger con éxito las candidaturas locales y sumar la mayor cantidad de aliados, especialmente los de la oposición, que compiten en desventaja con el PRM que además de tener el poder, luce unificado salvo algunos disgustos menores de dirigentes.



Los partidos políticos tendrán que definir el método de escogencia de los aspirantes locales, y el escenario favorece que no se hagan primarias y se imponga el consenso y métodos más económicos como las encuestas, asambleas de dirigentes y de delegados.



El oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) es el que tiene el mayor reto en la escogencia de las candidaturas, pues desde inicio del pasado año arrancó una estrategia para sumar alcaldes de los partidos de oposición con el compromiso de repostularse en la boleta del PRM.



Aunque no es un número importante y el PRM tiene la mayoría de las plazas municipales que ganó en 2020, el tema no deja de ser delicado por la percepción negativa que podría generar en la dirigencia de la organización que ha trabajado para postularse a algunos de los cargos de elección popular. En caso de conflictos por ese tema, el PRM tiene la ventaja de que es el partido de gobierno y cuenta con espacios para dar “premios de consuelo” a los disgustados.



El secretario nacional de organización del PRM, Deligne Ascención, que además es el presidente de la comisión de elecciones internas, ha explicado que ese partido decidió escoger los candidatos en votaciones internas. Las candidaturas locales se escogerán en la segunda semana de octubre, según lo establecido por la Ley 33/18.



Para los partidos de oposición, el tema de definir las candidaturas locales implica un mayor riesgo debido a que no cuentan con mecanismos para paliar las inconformidades de quienes no resultaron electos. La ventaja de los procesos internos a fin de evitar cuestionamientos al resultado es que serán administrados por la Junta Central Electoral.



Alianza opositora no luce clara



Debido a que la mejor apuesta de la oposición es generar una amplia alianza para poder enfrentar al PRM, esa estrategia también implica compromisos y sacrificios para los dirigentes de las organizaciones. Si los principales partidos de la oposición, el PLD y la FP, logran una alianza para las elecciones municipales, podrían sumar al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) que tiene un discurso de críticas ácidas hacia el oficialismo.



La oposición también va en desventaja frente al PRM para la conquista de los partidos minoritarios como aliados. Varias organizaciones que en el pasado proceso electoral fueron unidas al PLD, están a la espera de que el gobierno los coloque en cargos en el Estado para oficializar el apoyo al PRM.



Pero no existen los mejores ánimos para una alianza entre el PLD y la FP, un tema que incluso ha enfrentado públicamente a miembros del Comité Político del PLD como Temístocles Montás y Carlos Amarante Baret. El choque fue porque Montás planteó que el PLD debe enfrentar a Leonel Fernández porque supuestamente está interesado en destruir el partido morado, lo que fue respondido por Amarante Baret diciendo que eso no ayuda a la candidatura de Abel Martínez porque el enemigo es el PRM.