Santo Domingo Este. -El ex dirigente político del PRM, hoy presidente del movimiento «Mi país seguro con Leonel», develó que la la razón por la que pasó a apoyar al líder de la oposición dominicana del partido Fuerza del Pueblo, fue el descontento con el actual gobierno de Luis Abinader, después de haberlo apoyado para llevarlo a la presidencia y tras subir las escalinatas del Palacio Nacional, ni siquiera recibirlo.

En medio de un encuentro navideño junto a los residentes del sector La Esperanza en Santo Domingo Este (SDE), Cepin indicó que fue engañado, utilizado por el gobierno actual para luego ser desechado y nunca más ser tomado en cuenta.

«El presidente Fernández me mandó a buscar para trabajar con él, me dijo ven que no te pasará como en 2020, Leonel Fernández a las personas que trabajan le da valor, su palabra la cumple, es una persona que te escucha, te deja hablar por eso para 2024, el hombre estará sentado en la silla con Dios mediante, afirmó el activista político».