Los principales partidos ya han integrado las comisiones de alianzas y dirigentes esperan definiciones para salir a ruedo

Ante la camisa de fuerza que impone la ley 33/18 de definir las alianzas antes del inicio de la precampaña electoral y el intenso proceso de trasiego de dirigentes entre partidos políticos de cara al 2024, así como las expectativas de alianzas, tienen frenadas las aspiraciones de dirigentes a cargos congresuales y municipales.



De hecho, varios partidos políticos ya han designado las comisiones de alianza de cara al 2024 ante la presión de los dirigentes que podrían ir en la boleta.



El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), trató el tema en la última reunión del Comité Político y comisionó al presidente de la organización, Danilo Medina; al candidato presidencial, Abel Martínez; al secretario general, Charlie Mariotti y al jefe de campaña, Francisco Javier García para tratar el tema.



También desde el litoral opositor, José Francisco Peña Guaba, aliado a la Fuerza del Pueblo (FP), encabeza las negociaciones de alianza con varios partidos, que incluso no respaldan a la FP.



Recientemente, el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), designó a Andrés Bautista, Eddy Olivares, Ricardo de los Santos, Juan Garrigó y Nelson Arroyo, para tratar el tema de las alianzas.



De cara a los acuerdos, el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, vaticinó que harán la más grande coalición para el 2024. “La más importante coalición de organizaciones políticas que habrá de darse en la historia reciente de la República Dominicana”, afirmó Paliza.



El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) aún no ha discutido el tema de las alianzas de cara al 2024, pero el discurso del presidente de la organización, Miguel Vargas, es de crítica al Gobierno.



El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) también integró la comisión de acuerdos, encabezada por el presidente de la organización, Federico (Quique) Antún Batlle y el vicepresidente, Ramón Rogelio Genao e integrada por otros siete dirigentes. Se trata de Eddy Antonio, Papito Cruz, Frank Martínez, Máximo Castro Silverio, Lila Alburquerque, Tácito Perdomo y José Balaguer.



Del grupo, el senador Genao promueve abiertamente un acuerdo con el PRM.



La ley de partidos limita las alianzas de los partidos a solo el 20% de las candidaturas y deben ser comunicadas a la Junta Central Electoral (JCE) a inicios del mes de junio, antes del arranque oficial de la precampaña pautado para el primer domingo de julio.



Las organizaciones políticas de oposición han instado a sus cuadros a activar para los cargos que aspiran, pero los dirigentes han sido conservadores para presentar sus proyectos por el gasto y el trabajo que representa sin la garantía de participar en un proceso interno, si la plaza es reservada por la alta dirigencia de la organización.



“Hay que comenzar temprano”



El presidente del Bloque Institucional Social Demócrata (BIS) y principal promotor de un acuerdo de oposición para enfrentar al PRM, José Francisco Peña Guaba, es partidario que los acuerdos empiecen a abordarse con tiempo por la gran cantidad de candidaturas involucradas en los cargos municipales y congresuales.



“Lo que pasa es que no quieren hacerla ahora (la alianza), y no se puede esperar y hay que comenzar a hacer el trabajo y solo el levantamiento de las candidaturas nos toma dos o tres meses”, indicó.



Explicó que serían acuerdos solo para las candidaturas nominales que son más de 400 plazas. Sostuvo que en el caso de las regidurías, vocales y diputaciones, la dinámica es diferente porque es mediante el voto preferencial.



Cuestionado de por qué los dirigentes de los partidos no se han lanzado a promover sus proyectos, expresó que esperan las alianzas porque “nadie va a perder dinero y tiempo”.



“Ese no es un problema de ánimo, es que los candidatos no van asumir si no vamos unificados, y el gobierno con 35% gana las elecciones municipales, habrá una unidad mayoritaria de la oposición, se va a dar porque los candidatos saben que si no hay unidad no ganan, y nadie va a votar sus cuartos ni su tiempo”, afirmó Peña Guaba.



Explicó que la alianza en la oposición no es un problema de las altas instancias, que ocurrirá quieran o no porque las circunstancias empujan en ese sentido. En cuanto a los partidos que tienen conversaciones con el gobierno, aseguró que si no son nombrados en alguna institución es poco probable que pacten con el PRM.



“Porque si el gobierno no le da espacio a los partidos no va hacer alianza, porque el partido que apoye el Gobierno sin darle una cartera es un loco, nadie va apoyar una reelección sino le dan un cargo”, afirmó el dirigente político.



Cargos irían en alianzas



Los partidos políticos discuten alianzas para los 31 senadores, 158 municipios y, para alcaldía y vicealcaldía; 234 directores de distritos e igual número de subdirectores.



En las elecciones de mayo se escogerán 262 cargos congresuales y previo a eso, en las municipales de febrero se elegirán 3 mil 849 funcionarios. Unos 158 alcaldes y 158 vicealcaldes; 1,164 regidores y 1,164 regidores; 235 directores y 235 subdirectores, además de 735 vocales.

Dirigentes de PRM activan para no ser desplazados

Contrario a lo que ocurre con los dirigentes de oposición que no tienen expectativas de triunfo sin alianza, los dirigentes del partido de gobierno, están presionando para no ser desplazados de posibles candidaturas ante la llegada de cuadros de otros partidos. El PRM tiene una ofensiva de conquista de funcionarios electos de partidos de oposición que incluye cargos municipales y congresuales. Un ejemplo es en La Vega, que tras la renuncia de la Fuerza del Pueblo exsenador Euclides Sánchez, con rumores de que iría al PRM para encabezar la boleta senatorial, algunos dirigentes de la organización en esa demarcación han anunciado sus aspiraciones.