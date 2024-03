La experiencia del debate de 2016, en el que participaron el hoy presidente Luis Abinader y otros siete aspirantes no se caracterizó por contrastar las ideas, más bien los aspirantes expusieron sus planes de gobierno.



Tras la confirmación pública por parte del presidente Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez de que asistirán al debate programado para el 24 de abril, organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), se dan las condiciones para que, por primera vez, ocurra un cara a cara entre los principales aspirantes a la Presidencia de la República.



El pasado viernes el presidente Abinader dio un paso al frente, y fue el primero en anunciar de manera formal que irá al debate organizado por la Anje.



“Con toda franqueza quiero decirles que muchos me han aconsejado que no es necesario participar, por no tener nada que ganar, ya que estoy en una posición electoral muy cómoda y también cuando por ley no estamos obligados a hacerlo. Hoy estoy frente a ustedes para decirles que acepto la invitación de ANJE al debate presidencial que con tanto entusiasmo han organizado, porque debatir no es una obligación, pero sí es un acto de responsabilidad hacia nuestra democracia y hacia todos ustedes”, expuso en un audiovisual.



Asimismo, el presidente aclaró que está dispuesto a contrastar sus ideas, propuestas y obra de gobierno, bajo las reglas establecidas por la entidad empresarial.



El pasado sábado, durante el acto de proclamación de Fernández como candidato presidencial del Partido Socialista Cristiano (PSC), Fernández anunció que también participará.



En un video colgado en las redes sociales el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo (FP), Fernández dijo que desde que fue candidato por vez primera en 1996 planteó el debate, “pero me dejaron las sillas vacías, por esa razón no se dio el debate”. Saludó la decisión del presidente Abinader de aceptar el debate de la Anje en el sentido de que es una oportunidad para contrastar ideas y que da la oportunidad al pueblo de presenciar un verdadero cara a cara.



“Este debate es historia e importante. Será el debate de la verdad contra la mentira. Será el debate de la democracia contra la dinerocracia. Será el debate de las realizaciones contra los palazos. Será el debate de quién es capaz de construir un futuro de bienestar para la República Dominicana y quién solamente construye un futuro de falacia para la República Dominicana”, expresó en el acto político.



De su lado, el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, informó ayer que también participará en el cara a cara.



“Personalmente, en noviembre del año pasado dije que estaba dispuesto a debatir y, por supuesto, así lo haré. Por eso, deseo reconocer el importante aporte que la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) hace a la democracia, al organizar este debate presidencial, que tanto ha demandado la sociedad y que es esperado con ansias”, expresó en un audiovisutal difundido en las redes sociales del político y el PLD.



Martínez propuso a la Anje extender la participación en el cara a todos los candidatos presidenciales de estas elecciones aunque no alcancen el 5% en intención de votos.



“Propongo a los organizadores del debate, extender la participación del mismo a todas y todos los aspirantes presidenciales sin discriminación alguna, por entenderlo justo y de gran interés, considerando que cada uno de los que participaremos en el certamen electoral venidero, debemos tener la oportunidad de debatir nuestras ideas para que el pueblo las conozca”, expuso.



Para las elecciones del 19 de mayo de este año compiten además por la Presidencia, Miguel Vargas, Virginia Antares Rodríguez, María Teresa Cabrera, Roque Espaillat (El Cobrador), Carlos Peña y Fulgencio Severino.

Solo los que marquen más de 5% acudirán

El debate se llevará a cabo el miércoles 24 de abril en el auditorio Horacio Álvarez Saviñón de la Universidad Pedro Henríquez Ureña (Unphu) de 8:00 a 10:00 de la noche. La directiva de ANJE explicó que a estas discusiones de propuestas están convocados únicamente candidatos de los partidos políticos que obtuvieron al menos el 5 % de los votos válidos en las elecciones presidenciales del 2020. Los temas a los que se referirán los contrincantes electorales son los que representen tópicos de interés nacional, como la seguridad ciudadana, corrupción, salud, tránsito, entre otros. Nelton González advirtió que las preguntas no serán compartidas a los candidatos, sino que se les suministrará la información sobre los puntos a los que deberán referirse. Al menos 80 medios serán utilizados en la transmisión y cobertura de los Debates Electorales RD 2024. “Estos debates han sido concebidos como un espacio imparcial y transparente donde los candidatos puedan presentar sus posturas e informar a los votantes sobre sus planes y propuestas de gobierno a ejecutar en caso de ser electos, promoviendo el voto consciente e informado de la ciudadanía”, dijo el presidente de ANJE, José Nelton González, al encabezar la rueda de prensa en la que se dio a conocer la convocatoria al cara a cara. Dijo que está confiado en que los debates generarán una audiencia masiva y que será un hito para el país.