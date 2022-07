Email it

La senadora del Distrito Nacional Faride Raful respondió en una intervención en el Senado a Yván Lorenzo, quien criticó y acusó a la legisladora supuestamente haber dicho que “en el caso de Macarrulla se debe partir de la presunción de inocencia”.

“Cuando quieran cuestionarme que me cuestionen a mí, que aquí no van a encontrar nada porque podrá haber gente seria igual que yo, pero no más seria que yo” , dijo.

Añadió, ser: «abogada y comunicadora, lo cual le permite hablar de lo que quiera, y que la misma es respetuosa de los procesos.

Indicó que se han cambiado modelos y dinámicas empresariales que estaban expuestas en el Senado.

«No soy muñeca, ni pastora, soy senadora y merezco el respeto que me he ganado», sostuvo.

La discusión se produjo en la sesión del Senado, en la que se discutía y mas adelante se aprobó como ordinaria el proyecto de Ley de Extinción de Dominio.