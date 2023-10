El candidato a la alcaldía de la Fuerza del Pueblo (FP) por el municipio Santo Domingo Oeste (SDO), Aquilino Serrata (Son), aseguró que con la implementación del programa municipal para el período 2024-2028, transformará esta importante zona del país para el disfrute y el bienestar de todos sus moradores, y las miles de personas que a diario visitan esa demarcación.

“Vamos a trabajar en la organización de sus calles intransitables. Nuestra gente sale poco hacer vida social en SDO, no solamente por los altos índice delincuenciales, sino también por los tapones que a todas horas se producen. El problema del caos en el tránsito será uno de nuestros enfoques fundamentales”, aseguró.

Aquilino Serrata (Son), tras ser proclamado como candidato de la FP, dijo además, que para solucionar el problema de la recogida de basura, así como la arrabalización de todo su entorno y sus áreas verdes, el equipo de urbanista que lo acompañará ha diseñado un amplio programa tendente a resolver esa situación.

“Las diferentes acciones que ejecutaremos para transformar nuestro querido municipio, las llevaremos a cabo de la mano del sector privado, las juntas de vecinos, los clubes deportistas, las iglesias y toda la dirigencia comunitaria que por años han luchado por su bienestar y desarrollo”, puntualizó.

El candidato a la alcaldía de la FP aseguró que los habitantes de SDO vivirá un antes y un después, a pocos meses de encabezar la administración municipal, ya que cuenta con un equipo de hombres y mujeres capacitados, pero sobre todo con ganas de trabajar y hacer los cambios que requiere esa zona.

Al ex alcalde y candidato del PRM

Aquilino Serrata (Son) afirmó que en las elecciones de febrero próximo se repetirá la historia del año 2020 en contra del ex alcalde y ahora candidato oficialista, ya que los munícipes de SDO lo sacaron por ser un mal y pésimo gerente municipal, “y ser culpable del desorden y la arrabalización que impera en el municipio”.

“Durante 18 años la familia Peña dirigió el municipio SDO y no solamente no resolvió ni un solo problema de los que afecta a los moradores de aquí, sino que tampoco no hizo ni siquiera una obra importante, y ahora quieren volver, pero peor aún, prometiendo obras que no pudieron hacer en esos largos 18 años”, significó.

El candidato a la alcaldía de SDO aseguró que en las próximas elecciones municipales, al candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM), le irá peor que en el 2020 donde sacó a penas un 29 por ciento de los votos.

“Nosotros con el apoyo de todos los munícipes que han esperado por años, que a la alcaldía llegue un verdadero gerente, le vamos a dar “una pela de calzón quitao”, peor que la que recibió en el año 2020”, indicó.