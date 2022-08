La Dirección Política de la Fuerza del Pueblo (FP) en su última reunión aprobó abrir el proceso interno para las aspiraciones a cargos de elección popular para las elecciones del 2024. La estrategia de la organización implica la realización de tres encuetas para en base a ese resultado definir cuáles puestos van primarias, cuáles no y la política de alianzas.



La Comisión Nacional Electoral de la FP, la preside Henry Merán, y está integrada por Bautista Rojas Gómez, secretario nacional de organización; Luis Toral, secretario nacional electoral; Francis Vargas y Fernando Fernández de la Dirección Política, así como Adalgisa Pujals y Angie Paulino y Julián Roa, de la dirección Central.



Merán dijo que la comisión ya se reunió para definir el calendario y aprobar el instructivo y reglamento que normará el proceso interno. Sostuvo la apertura de las aspiraciones internas no violan la ley 33/18 y que tienen el respaldo legal del reglamento de la Junta Central Electoral (JCE) sobre el período previo a la precampaña que permite actividades internas en los partidos.



Merán sostuvo que harán un levantamiento del perfil de los aspirantes, pero la organización no ha autorizado hacer la campaña electoral.



Cuestionado de si la FP hará primarias para escoger a los candidatos, explicó que eso aún no se define y que las encuestas se usarían para ir midiendo el nivel de aceptación de los aspirantes en las demarcaciones.



Para el 2024, las elecciones municipales están programadas para el tercer domingo de febrero y los candidatos los partidos los escogen a partir de la primera semana de octubre conforme establece la ley de Partidos Políticos. Las elecciones congresuales se realizan el tercer domingo de mayo conjuntamente con la escogencia del presidente y vicepresidente de la República.