La organización ha logrado un crecimiento que nadie niega, pero tiene la debilidad del liderazgo local de cara al domingo

El partido Fuerza del Pueblo (FP) que en la percepción del electorado y según las encuestas, ocupa el segundo lugar en intención de votos para las elecciones de febrero y mayo de este año, tiene el reto de mostrar su crecimiento en las elecciones del próximo domingo para sepultar el estigma que se ha creado sobre esa organización de que no cuenta con una estructura sólida.



Si bien la FP en su primera participación electoral en las elecciones de 2020, todo bajo premura y a pocos meses de creada, logró saltos cualitativos como conquistar la casilla tres de la boleta y la calidad de partido mayoritario, no menos cierto es que ese tercer lugar fue muy lejano con respecto al segundo, del PLD.



Sin embargo, desde que pasaron las elecciones, la organización ha experimentado un crecimiento que nadie niega, pero la prueba definitiva sobre el tamaño de ese incremento será en las urnas el próximo domingo, cuando toca pasar de la percepción a la realidad.



Al observar el contexto político y electoral de la organización, por ser más joven que el PLD y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el hecho de que esté en la competencia y de que la candidatura presidencial de Leonel Fernández polariza con la reelección de Luis Abinader, son, sin dudas, indicadores de ganancia política.



Pero la perspectiva que ha creado el partido verde va mucho más allá de lograr mayor votación y número de demarcaciones de las que obtuvo en 2020. Para ese partido es particularmente importante la votación que alcance el domingo, pues si no logra conquistar de manera holgada el segundo lugar en el electorado, la narrativa de éxito para las elecciones de mayo quedaría afectada.



Actualmente, la FP tiene tres alcaldías y siete directores de distritos municipales. Logró poco más de 3% de votación en el nivel municipal en las pasadas elecciones de 2020.



Debido a su estructuración a nivel nacional y al crecimiento que ha experimentado, la FP afirma que cuenta con un padrón de afiliados de más de dos millones 100 mil.



Según el coordinador general de campaña de la FP, Rubén Maldonado, de esa cantidad de afiliados tienen una estrategia para que voten al menos un millón 700 mil, sin contemplar los simpatizantes que acudan a las urnas de manera voluntaria para respaldar a los candidatos municipales de ese partido.

Debilidad liderazgo local de FP



La organización enfrenta un contexto que no luce del todo favorable para que pueda destronar al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) del segundo lugar en las preferencias electorales que obtuvo en las elecciones de 2020. El partido morado cuenta con liderazgos locales más sólidos que la FP y una estructura política con historia de éxito, hasta prueba en contrario.



Como muestra, en el marco de la alianza Rescate RD, que firmó la FP junto al PLD y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), las candidaturas a la alcaldía de la capital y Santiago, las plazas política más simbólicas, las aportó el PLD, mientras que la FP encabeza los acuerdos en Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste, dos de los grandes municipios del Gran Santo Domingo, pero con menor atención política y menos cantidad de votantes que Santiago y el Distrito.



En el caso de Santo Domingo Este, el municipio que concentra la mayor cantidad de electores, la oposición no hizo alianza, pero según las encuestas la plaza se ha polarizado entre el candidato del PLD, Luis Alberto Tejeda y del PRM, Dío Astacio. La FP, en esa demarcación postula a Julio Romero, pero esa candidatura a generado ruidos negativos.



No es que el hecho de que el PLD encabece la alianza en las demarcaciones más importantes sea una variable necesariamente negativa para la FP, pero si pone en evidencia la debilidad del liderazgo local del partido verde.



El propio municipio Santo Domingo Este, revela esa realidad. Según las encuestas, la organización está en segundo lugar, pero al parecer la candidatura de Romero no ha sido lo suficientemente fuerte para lograr convertir en votos el nivel de simpatía que tiene la organización.



De hecho, algunos de los estrategas de la FP consideran que hubiese sido más beneficioso para esa organización apoyar las candidaturas del PLD que tengan mayor fortaleza local que las de la FP, para mediante esa táctica lograr que sus simpatizantes marquen sus candidatos favoritos, pero en la boleta verde.



La FP aunque ha experimentado un crecimiento innegable, la mayoría de los dirigentes altos y medios del PLD, partido del que nació la FP, se mantienen en esa organización y el partido verde no ha tenido el tiempo suficiente para construir su propio liderazgo local.



La prueba del impacto del liderazgo local lo aportan casos como SanJuan, que el senador Felix Bautista renunció al PLD y se fue a la FP, y en esa provincia, según las encuestas, la FP tiene una gran fortaleza municipal. Lo propio ocurre en Pedernales, que el principal dirigente es el senador Dionni Sánchez, renunció del PLD y pasó al partido verde y en esa provincia la FP también tiene gran fortaleza y lo mismo se repite en La Romana.



Contrario a lo que ocurre en demarcaciones como Santiago, Dajabón y Santiago Rodrígiez, donde los principales dirigentes se quedaron en el PLD y en lo municipal la fortaleza es del partido morado.



De hecho, el propio Danilo Medina, presidente del PLD y Charlie Mariotti, secretario general, han reconocido que más del 35% de los peledeístas simpatiza con la candidatura presidencial de Fernández.



El peso de Leonel



La FP es un partido construido bajo el liderazgo del expresidente Fernández. Pero tiene la desventaja de que la primera participación electoral de la FP, luego de que fue formalmente constituida después de las elecciones de 2020, no es para votar por Fernández.



Esa realidad constituye un reto enorme para ese partido que debe lograr que el voto favorable a Leonel se exprese también en las elecciones municipales.



La estrategia de la organización es llamar a sus afiliados y simpatizantes a votar por la casilla tres de la organización y apuestan al arrastre de la figura de Fernández con una intensa estrategia y propaganda con su figura. Fernández ha caravaneado junto a todos los candidatos de la FP y otros de la alianza opositora para incentivar el voto.

La FP afirma que cuenta con dos millones de afiliados que trasladará a las urnas.

La historia política de la FP comenzó en el 2019

La FP fue fundada en 2019, luego de la división del PLD. El Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD) sirvió de plataforma para lo que es hoy la FP. De hecho, el secretario general de la FP, Antonio Florián (Peñita) ocupaba el mismo cargo en el PTD. El congreso constitutivo de la organización se hizo en 2021, luego de las elecciones de 2020. La secretaría de organización afirma que cuentan con direcciones medias, de base, municipales y provinciales en todo el país y en el exterior. El máximo organismo es la Dirección Política, compuesta por 61 miembros de los cuales hay 21 mujeres. Es el partido con el mayor número de féminas en su máximo órgano.