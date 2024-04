Los candidatos del oficialismo y la oposición agotaron una jornada intensa de caravaneo y proselitismo a su favor

Los actos proselitistas en favor de los diferentes candidatos a puestos electivos del próximo 19 de mayo fueron bastante activos en el fin de semana, y solo la lluvia puso pausa a una jornada de movilizaciones, principalmente en el gran santo Domingo.



El Partido Revolucionario Moderno (PRM), Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) llamaron, por separado, a su militancia a acudir en masa a las urnas para así no tener que llegar a los niveles de abstención de las pasadas elecciones municipales.



Luis Abinader, candidato presidencial por el PRM, pidió ayer a todos los frentes sectoriales que lleven a toda la militancia a votar este 19 de mayo para continuar profundizando el cambio de la República Dominicana.



“Llévenlos a las urnas el 19 de mayo para que puedan confirmar que en los próximos cuatro años viene más transparencia, más empleo, más salud, más seguridad, más obras y una República Dominicana en el camino derecho hacia el desarrollo”, proclamó en un acto con los frentes sectoriales del Distrito Nacional celebrado en el Coliseo Carlos Teo Cruz.



Abinader insistió en que tienen que ir a votar por sus diputados y diputadas, senadores y senadoras y que no se quede nadie que simpatice, que milite en ninguno de los frentes ni en el partido porque la democracia lo necesita, es un deber, pero es un derecho que se tiene que ejercer.



Manifestó que con la motivación a la militancia para votar se podrá asegurar que el cambio se profundiza y se podrá tener una mejor seguridad social y salud en los próximos cuatro años.



“Que vamos a poder continuar disminuyendo la pobreza, creando empleos, apoyando al hombre del campo, al productor agropecuario como hemos llevado a niveles récord en esta administración y continuaremos en los próximos cuatro años”, afirmó.



Abinader, acompañado de Raquel Peña, candidata a la vicepresidencia, expuso que si en momentos difíciles como los que ha tenido que enfrentar ha logrado hacer un gobierno que hoy tiene el apoyo en toda la sociedad, hacerlo en mejores tiempos como los próximos cuatro años, le permitirá dejar un legado en un camino hacia el desarrollo, la institucionalidad y mejorar la calidad de vida los dominicanos y las dominicanas.



Felicitó a los frentes sectoriales por el gran trabajo que han realizado y dijo que se fortalece fundamentalmente la plataforma política del PRM y aliados que trabajan para continuar profundizando el cambio en el país.



Recordó que siempre insistía en fortalecer los frentes sectoriales porque estos representan a sectores especiales de la sociedad dominicana.



“Sectores especiales donde hemos tenido políticas públicas especiales y sectoriales para cada uno de ustedes y por eso hoy las mipymes están mejor, los profesionales están mejor, los agropecuarios están mejor, la salud está mejor y en cada uno de los sectoriales hemos avanzado”, resaltó el candidato del PRM.



Agregó que con el avance de cada uno de esos sectores es que se han profundizado el cambio y que se continuará en los próximos cuatro años de su próxima gestión.



El candidato presidencial del PRM dijo que en la organización política tienen lo que muchos llaman “un problema feliz”, porque todos saben cuál será el resultado de las próximas elecciones del 19 de mayo.



“Y porque un problema feliz, porque hay muchos compañeros y compañeras, simpatizantes, amigos y amigas que dicen que las elecciones ya se sabe cuál va a ser el resultado y es verdad. Pero también es verdad que no se puede quedar nadie sin ir a votar, absolutamente nadie”, enfatizó Abinader.

Abel Martínez dijo que tienen el compromiso del salvar el país.

Defender voto y romper carpas



El candidato por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, declaró que tiene el compromiso de salvar a la República Dominicana del Gobierno del PRM y su indiferencia hacia el pueblo.



Martínez habló durante una concentración masiva en la Circunscripción 3 del Distrito Nacional, junto a su candidata vicepresidencial, Zoraima Cuello, y el candidato a senador por la Alianza Rescate RD, Omar Fernández.

“Tenemos el compromiso de salvar este país de un Gobierno malo, que le ha traído penurias a este pueblo”, manifestó el líder político.



El candidato presidencial animó a los presentes, quienes desafiaron la lluvia para asistir al evento, a votar masivamente el próximo 19 de mayo en la casilla morada.



“El 19 de mayo vamos a las urnas para defender al pueblo, para acabar con la delincuencia, para que, a partir de agosto, haya empleos para los dominicanos y que se termine la violencia contra las mujeres”, proclamó.



En tanto que el presidente del PLD, Danilo Medina, instruyó a los miembros de esa organización política a destruir las carpas que se instalen, el día de las elecciones, frente a los centros de votaciones, así como a conformar comités de defensa al voto del próximo 19 de mayo.



“No pueden permitir que le instalen una carpa en un centro de votación, eso es ilegal, y la primera carpa que construyan frente a un centro de votación tienen que destruirla de inmediato”, dijo el expresidente de la República en la provincia Bahoruco.



“Ustedes quedan en libertad de establecer el método que sea par a impedir que esas personas sigan comprando cédulas aquí en el municipio de Neyba”, enfatizó en un acto organizado por el Movimiento Campesino con Abel.



Ordenó, además, excluir como delegados aquellas personas que no sean capaces de “enfrentar al enemigo en la mesa electoral y que es susceptible de ser comprado. Y poner a los compañeros que estén dispuestos a jugarse hasta la vida por un voto del PLD”.

Leonel Fernández dijo que la gente se juramente en la FP por conciencia.

Leonel Fernández



El aspirante presidencial por la Fuerza del Pueblo y entidades aliadas, Leonel Fernández, juramentó, al aire libre y bajo una tenaz lluvia, a cientos de nuevos integrantes en las filas de esa organzación, en el sector de Villa Duarte, en Santo Domingo Este.



Fernández, junto a la candidata a senadora de Alianza Rescate RD, Cristina Lizardo, luego del acto de juramentación, encabezó una gigantesca marcha-caravana en la circunscripción electoral número uno, de Santo Domingo Este.



Una multitud desafió las lluvias que caían desde tempranas horas de la tarde, para marchar junto al líder político a pies, motocicletas, carros, camionetas y otros vehículos por calles de diferentes sectores de Villa Duarte.



En el transcurso del acto de juramentación, Fernández afirmó que el actual mandatario, Luis Abinader, y el PRM, están comprando dirigentes opositores.



“Aquí vienen a juramentarse por conciencia y por la necesidad de producir grandes transformaciones en beneficio del pueblo dominicano”, señaló.



Fernández, también, encabezó en San Pedro de Macorís, una marcha-caravana, junto a los candidatos a puestos congresuales de esta provincia.



Recorrió diferentes barrios de San Pedro y, por donde quiera que pasaba, la euforia y la algarabía de la gente era notoria, en señal de respaldo a sus aspiraciones presidenciales, refiere una nota de prensa.

En todo el trayecto del recorrido, desde casas, farmacias, colmados, salones de belleza y peluquerías, la gente lanzaba consignas a favor del líder políticos, y muchos detenían sus labores para saludar y expresar su apoyo a Fernández.



El candidato presidencial de la FP y aliados llegó a la intersección de las calles Ramón Mota y Luis Valera, próximo al mediodía de ayer, acompañado del actual senador de esa provincia y aspirante a continuar en el cargo, Franklin Peña Villalona.



Además, acompañaron a Leonel Fernández, en el recorrido por las calles de la Sultana del Este, los candidatos a diputados Loraine Crispín, Juan Martínez, Melvin Matos, Alcibíades Tavárez y Yajaira Anglada.

Miguel Vargas afirmó que hay que rescatar al país de esta mala gestión.

Miguel Vargas llama a rescatar el país

El candidato presidencial del PRD, Miguel Vargas Maldonado, reafirmó su decisión de “rescatar al país de esta mala gestión de gobierno”. Así lo manifestó al recorrer la provincia Peravia con Raúl Lara y Abigail Soto, candidatos a senador y diputado, respectivamente, junto a líderes perredeístas y de la Fuerza del Pueblo.



“Tenemos que acudir a votar contra el alto costo de la vida, la indolencia de esta Administración y sus mentiras, la criminalidad y la inseguridad, el alto endeudamiento, un dispendioso gasto corriente, la baja inversión pública y esas pensiones privilegiadas que solo buscan ganar voluntarios para una reelección que ya está fallida”, expresó.



Motivó a votar el 19 de mayo para provocar una segunda vuelta electoral.