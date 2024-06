El segundo al mando en la FP, luego de Leonel Fernández, respalda la reducción del número de miembros de órganos

El vicepresidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Radhamés Jiménez, sostuvo que como principal partido de oposición la organización tendrá una línea crítica de acompañar al pueblo donde demanden las circunstancias. “Si es con diálogo, pues vamos al diálogo, pero si se requiere tomar las calles, nos vamos a las calles, si es diálogo, diálogo, pero si no dejan otra alternativa, es para la calle”, subrayó.



La FP reúne hoy a su Dirección Central para dejar formalmente constituido el II Congreso de la organización, escoger los integrantes de la comisión electoral y evaluar el pasado proceso comicial. Jiménez dijo que las expectativas en torno al Congreso de la organización giran en identificar la ruta hacia el poder en las próximas elecciones y advirtió que en la FP no se deben repetir las malas prácticas del PLD, como el grupismo.



¿Cuáles errores del PLD no debe repetir la FP?

El respeto a la institucionalidad es algo fundamental y hasta que eso se mantuvo, el Partido de la Liberación Dominicana fue tan exitoso, después que se rompió, que vino y entró el sálvese quien pueda, fue que mire donde está el PLD. Entonces nosotros debemos aprender de las experiencias positivas, pero también de las negativas, porque no podemos reproducir lo negativo, tenemos que trabajar y fortalecer lo positivo y tratar de que se repita en esta nueva organización. El asunto de los grupos, el grupismo es negativo y pernicioso y eso no le hace bien a ningún partido, diría que ahí se inició la debacle del viejo partido, cuando se comenzaron a patrocinar grupos.



Pero hay quejas en la FP de que todo lo decide un grupito ¿Es así?

No, eso no es así. Ahí todo se discute y la gente vota democráticamente. Esa es la democracia y mucha gente tiene derecho a opinar y decir. En este nuevo proceso los compañeros tendrán la oportunidad de decidir dónde colocan a cada quien. Si tengo que ser un simple miembro, eso seré.



¿Cuál es su visión de la línea de oposición que debe asumir la FP?

La línea política opositora no se ha discutido. Pero para mí debe ser consecuente con los intereses de las grandes mayorías. Nada que afecte a esas grandes mayorías, nosotros podemos apoyarlo. Fijaremos posiciones contundentes, no para realizar una oposición ciega, no creo en ser opositor por ser opositor. Pero todo lo que afecte a las grandes mayorías, nosotros debemos oponernos, y oponernos con contundencia, en el terreno que fuera necesario.



¿En las calles si fuese necesario?

Vamos a hacer una oposición de línea dura en el escenario que requieran las circunstancias; si es la calle, la calle, pero si no hay que ir a la calle no se va a la calle; si es diálogo, diálogo, pero si no nos dejan otra alternativa iremos a la calle. Tiene que ser así, porque oposición es oposición.



¿Están satisfechos con el resultado de las pasadas elecciones??

Somos la principal fuerza política opositora y apenas tenemos cuatro años. Todo eso a pesar de los avatares, de las dificultades porque salimos de un partido de gobierno, que no es lo mismo que salir de un partido de oposición, en plena pandemia, que incluso el primer congreso constitutivo lo hicimos de manera virtual. Bajo esas condiciones tan adversas logramos colocar un partido minoritario en un partido mayoritario. Estaba colocado en la casilla 18 y pasamos a la tres. Ahora vamos a trabajar para pasar a la casilla uno, de eso no tenga duda.



¿Cuáles son las expectativas del II Congreso?

Se van a emplear estudios FODA en todo el territorio, de abajo hacia arriba. Luego DE que se hagan esos estudios, lo que salga se discutirá en el congreso ordinario y a partir de ahí más de 25 comisiones que estarán dirigidas para las discusiones. Habrá 25 mesas temáticas. Se harán los cambios a los estatutos y luego de concluido ese proceso, con todas las estrategias, vamos a sacar un producto lo mejor elaborado posible.



¿Está de acuerdo con reducir la Dirección Política?

Hasta ahora no está en el marco de las discusiones, ni la reducción de la Dirección Política, ni la reducción de la Dirección Central. Ahora, si usted pregunta de manera particular, mi opinión, creo que sí. Hay que reducirlos porque esos órganos macrocefálicos no funcionan. Creo que debe venir un proceso de cualificación, de calidad.



¿Cuándo será el congreso elector?

Concluida esa etapa, esa fase, arrancaría el congreso elector, que será de abajo hacia arriba. Primero las direcciones municipales, provinciales, y la elección de los miembros de la Dirección Central. Se elegirán por voto universal, el presidente, vicepresidente y secretario general.



¿Como estructura política, reconocen errores en el proceso electoral?

Claro que sí y eso saldrá a flote ahora en el Congreso con los estudios que se van a realizar. Evidentemente que tenemos grandes debilidades y tenemos que asumirlas y obviamente corregirlas, porque si se repite la misma fórmula y los mismos errores, los resultados serán los mismos. Tiene que haber cambios, porque de lo contrario no vale la pena seguir.



¿Fracasó la alianza opositora?

No dio los frutos que se esperaba. Hubo muchos factores, pero fundamentalmente por el uso abusivo de los recursos públicos en algo que empezó en 2021.

