El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, renunció a su cargo como jefe de campaña del candidato presidencial de esa organización, Abel Martínez.



A través de una carta dirigida a Martínez con fecha del 22 de este mes, Javier García indica, entre otras razones, que en una campaña electoral nunca se debe permitir la existencia de equipos paralelos, pues es la unidad la clave de una victoria contundente.



“Es mandatorio que en una campaña electoral nunca se permita la existencia de equipos paralelos, que se manejen al margen de la Dirección Central, es decir debe existir un solo plan y trabajar todos en la misma dirección: esa es la clave de la una victoria contundente. Es probado que es preferible la inexistencia de un plan a que se trabaje con dos a la vez”, advierte en su misiva.



Igualmente, le explica a Martínez que las campañas electorales tienen su tiempo y que una vez perdido no se recupera.



El dirigente que más hamanejado las campañas del PLD resaltó las cualidades de la organización como maquinaria electoral. “Usted tiene hoy, con una oportunidad de oro que pocas veces han tenido políticos jóvenes que aspiran por primera vez a la presidencia de la República: contar con un partido como el Partido de la Liberación Dominicana, una organización ampliada, renovada, con vasta experiencia en materia electoral y con el mejor legado de gobierno que se ha producido en nuestro país. Un partido para sentirnos orgullosos, y el cual debe ser la bandera a levantar en la promoción de su candidatura”, puntualizó.



Sin embargo, advirtió sobre la fortaleza de los competidores de Martínez para el 2024.



“Organizar una campaña electoral nunca ha sido una tarea fácil. En el caso de esta campaña electoral específicamente, la misma tiene una característica especial, ya que estamos enfrentando en un mismo cuadrilátero electoral a dos figuras que no son simples candidatos, sino a estadistas de experiencia que han pasado ya las pruebas de ser candidatos varias veces”, apuntó Javier García.



Igualmente, considera que Martínez tiene las condiciones para ganar la presidencia, pero le advierte que “no es una lucha muscular sino de inteligencia”.



Abel lamenta renuncia



Abel Martínez lamentó la renuncia de su jefe de campaña. “Independientemente de su decisión, es una persona que goza de nuestra más alta valoración y estima. Sabemos que continuará aportando a la campaña tal cual expresó y es de gran valor para nosotros que siga siendo parte de los éxitos que siempre han acompañado al Partido de la Liberación Dominicana, conscientes de que, en esta oportunidad, no será la excepción”. También valoró las cualidades como organizador y estratega electoral y dijo que está agradecido por sus aportes a su proyecto presidencial.



Danilo explica



El presidente del PLD, Danilo Medina, aclaró que por prescripción médica y por su salud, no será el coordinador de la campaña de su partido, aunque garantizó que estará en el Comité Nacional de Campaña, para colaborar en lo que esté a su alcance.