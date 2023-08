Radiografía de números pone en aprietos al PRM para ganar en primera vuelta y retener mayoría congresual y municipal

El escenario político electoral tendrá un impacto de 180 grados cuando se anuncie la alianza opositora entre la FP, PLD y el PRD, que en principio abarca el 50% de los municipios y distritos municipales y se extenderá al nivel congresual en las elecciones de febrero y mayo del próximo año.



El frente opositor que sus gestores han empezado a denominar “triple play” obliga al gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) a rediseñar su estrategia electoral de cara a las elecciones de febrero y mayo de 2024.



Hasta hace poco, la competencia era un juego de tres en el que la mayor parte del pastel sería para el PRM porque mantiene su voto unificado y además es el partido de Gobierno y el principal del país.



Las elecciones municipales tienen la particularidad que se harán dos semanas antes del discurso de rendición de cuentas del 27 de febrero, por lo que un desempeño en las elecciones que coloque al PRM por debajo de la oposición, impactará en la puesta en escena del momento más estelar del presidente de la República a tres meses de las elecciones presidenciales de mayo del próximo año. Aunque el presidente Luis Abinader no ha oficializado su repostulación se da por hecho que buscará la reelección.



En una entrevista reciente, el presidente Abinader dijo que la perspectiva que tiene el PRM para las elecciones de 2024 es superar lo logrado en 2020. El PRM tiene 104 alcaldías, 94 diputados y 19 senadores.



La radiografía de los números



Los números del resultado de las elecciones de 2020, han cambiado por la reconfiguración del sistema de partidos políticos que ha vivido el país en solo tres años, pero sirven para dar una idea de la como estaría la simpatía del electorado de cara al 2024.



El Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el nivel presidencial alcanzó 52.2%; el Partido de la Liberación Dominicana (PLD); el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) 36.46% y la Fuerza del Pueblo (FP) 8.90%. La abstención fue entre 15% y 13% superior al nivel histórico de 30% y en 2020, fue de 45%.



El sistema de partidos políticos que ahora cuenta con 35 partidos reconocidos, tiene cuatro partidos con la calidad de mayoritario. El PRM, PLD, FP y PRD.



Tres de los cuatro partidos mayoritarios tienen concertada una alianza para las elecciones municipales de 2024 y luego para las congresuales de mayo, que aunque no es en el 100 por ciento de las demarcaciones, en la primera etapa del cierre de las negociaciones abarca el 50% de los municipios y distritos municipales.



Suponiendo que entre los opositores PLD y FP conserven el nivel de votación que alcanzaron en 2020, la suma de esos porcentajes alcanza el 45%.



Aunque el trasiego de dirigentes de todos los partidos hacia otras organizaciones coloca en una especie de zona gris la realidad electoral de los partidos y el impacto que ese hecho tendrá en la preferencia del electorado.



Otro factor de impacto es que los partidos de oposición han perdido muchos de los aliados de 2020, en el caso de la FP ya no cuenta con el Partido Reformista Social Cristiano ni la Fuerza Nacional Progresista (FNP).



El PLD ha perdido unos cinco aliados de 2020 y tanto el PRD, PLD como la FP, han perdido más de 40 alcaldes y directores de distritos que han sido conquistados por el PRM.



El partido oficial perdió al Frente Amplio y tiene el reto de preservar la alianza con el Partido Humanista Dominicano (PHD).



Desde la acera oficial, una constante histórica de los partidos en el poder es que pierden apoyo y casi nunca logran sumar simpatía en la población.



El PLD de 2004 al 2008, perdió 4% de apoyo, pues ganó con 57% y en 2008 sacó 53%. De 2008 a 2012, el PLD perdió 2% de apoyo, al lograr solo 51% en las elecciones presidenciales.



Excepcionalmente, el PLD disparó su nivel de simpatía en las elecciones de 2016, al lograr una votación de casi 62%. Ese hecho ocurrió en un contexto muy particular pues el PRD se dividió y Miguel Vargas hizo una alianza con el partido de gobierno.



Si la constante histórica de que los partidos en el gobierno pierden respaldo se mantiene, el PRD perdería entre 2% y 4% con relación al apoyo que recibió en las elecciones de 2020, lo que implicaría que su votación sería inferior al 50+1 que se necesita para ganar las elecciones presidenciales.



La mayor incógnita electoral y al mismo tiempo el mayor reto para el PRM lo representa más de un millón que generalmente vota en las elecciones y no votó en 2020.



Fuera de los números, el partido oficial está retado por la situación económica y la inflación que ha afectado el bolsillo de la población, luego de la pandemia del coronavirus, y de la guerra en Ucrania desde hace casi dos años.

PRM dice tendrá la más amplia coalición en 2024

El presidente del PRM y ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, ha afirmado que el PRM encabezará la más amplia coalición de partidos políticos para las elecciones de 2024. Para las elecciones de 2024 hay 35 partidos políticos reconocidos y diez movimientos accidentales. Según se ha dicho, la oposición que representa la FP ha logrado unos 12 partidos aliados. Entre los aliados que tendrá el PRM figura el PRSC, y varios de los de nuevo reconocimiento. Para ganar las elecciones presidenciales de 2024 se necesitaría una votación de 3 millones si la asistencia se mantiene en el 70% histórico que vota en las elecciones dominicanas.