Santo Domingo – El titular de la Secretaría de Salud de la Fuerza del Pueblo, Ramón Alvarado, dijo hoy que, “la situación de los hospitales públicos se ha convertido en un gran desastre en la presente gestión de gobierno. Las falsas promesas y la falta de medicamentos en los centros asistenciales de salud no se corresponde con el modelo de salud que prometió el actual Presidente de la República, como referente para América Latina y El Caribe».

El profesional de la medicina explicó, que el gobierno del presidente Luis Abinader tiene los hospitales abandonados.

Instó a las autoridades en la materia a acudir en auxilio de los centros del sector público para garantizar el abastecimiento de de insumos, medicamentos y, nombrar el personal especializado que se requiere.

El galeno que es miembro de la Dirección Central de la FP, aseguró que, “el drama de los hospitales afecta sensiblemente a la población más pobre del país: los del régimen subsidiado, los no afiliados y los que no tienen capacidad de pago, cuya única opción son los servicios públicos de salud”.

“El abandono de los servicios de primer nivel de atención, por parte de las autoridades de salud, constituye una de las principales causas de la situación caótica por la que atraviesan los diferentes hospitales públicos, afectando el presupuesto de las familias y generando mayores niveles de pobreza”, subrayó Ramón Alvarado.

Situación específicas en los principales centros de salud

En ese mismo orden, el profesional de la medicina, señaló que: “la crisis hospitalaria afecta a todo el país”, citó la situación de algunos establecimientos hospitalarios y sus principales problemas.

El hospital Dr. Francisco Moscoso Puello

Un centro de referencia nacional, carece de insumos, medicamentos y equipos básicos de emergencia, tales como: sueros, bajantes, catéter, jeringuillas, guantes, rayos X, esfigmomanómetros y hasta recetarios. Sobre todo esto, han sido cancelados decenas de servidores, incluyendo enfermeras.

Ciudad Sanitaria Dr. Luis E. Aybar

El gobierno prometió construir tres ciudades sanitarias, sin embargo no ha podido terminar la ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar que encontró en estado avanzado. Bajo presiones de la población se vio obligado a abrir parte de los servicios y hoy se encuentra con situaciones como falta de agua, reactivos y equipos de laboratorio, materiales de odontología, de limpieza e higiene (jabón, cloro, detergentes, escobillones, suaper) papel de baño, etc.) y falta personal administrativo.

Hospital Dr. Salvador B. Gautier.

En este establecimiento la situación también es grave, en la emergencia las camas están deterioradas y los pacientes son evaluados en sillas. En las habitaciones de internamientos, son los familiares de los pacientes quienes realizan la limpieza por falta de personal. El centro carece de medicamentos e insumos, los cuales deben ser adquiridos por los usuarios. Además los equipos como: resonador, tomógrafo y rayos x están dañados o fuera de servicio.

Hospital Regional Taiwán de (Azua)

Este establecimiento está afectado por filtraciones, el sistema de aire dañado y deterioro de las camas. En la Unidad de Cuidados Intensivos falta personal especializado. El Banco de Sangre está cerrado.

Hospital Pediátrico Regional Dr. Arturo Grullón

A pesar de ser el único hospital pediátrico de la región del Cibao, presenta un importante déficit de camas en general, en las unidades de Neonatología y Cuidados Intensivos y solo están funcionando 4 de los 9 quirófanos. Además carece de medicamentos e insumos.

Hospital Regional Antonio Musa (San Pedro de Macorís)

En este centro, cinco quirófanos permanecen cerrados, el ascensor dañado, falta de medicamentos, insumos y equipos (ventiladores, tomógrafo) y falta de personal médico especializado, de enfermería y personal administrativo. El hospital no se limpia por falta de personal.

Hospital Regional San Vicente de Paul (Duarte)

Este establecimiento carece de medicamentos e insumos como: guantes, alcohol, gazas, jeringuillas, sueros, bajantes, catéter, oxígeno, entre otros. Además, falta de equipos: Ecocardiógrafo, electrocardiógrafo, laringoscopio, nebulizadores, bandeja quirúrgica, aspiradores, entre otros. Déficit de recursos humanos especializados, técnicos y de limpieza. Los médicos residentes de medicina interna no tienen salón para recibir docencia, no tienen habitación para descansar, no disponen de biblioteca.

Los datos aportados por el secretario y vicesecretarios de salud de la Fuerza del Pueblo describe una situación crítica, que refleja la falta de sensibilidad e incapacidad del gobierno para gestionar la salud del pueblo dominicano.

El equipo presente en la rueda de prensa de la Secretaría de Salud de la Fuerza del Pueblo estuvo integrado por su titular, Ramón Alvarado; los vicesecretarios Ramón Aris Vanderlinder, Juan Manuel Rodríguez, Adalberto Rodríguez, Ángel Tineo, Emma Bencosme y Carmen Díaz.