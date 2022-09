Desde su propia elección hasta enfrentar los estragos de una pandemia y huracán, Luis ha lidiado con imprevistos

El huracán Fiona, de categoría uno, tocó suelo dominicano la madrugada del lunes 19 de septiembre, 18 años después que un ciclón no impactaba directamente el país, a pesar de que la República Dominicana está en la ruta de los huracanes. El acontecimiento de la naturaleza, completó un cóctel de situaciones excepcionales que han caracterizado el gobierno de Luis Abinader desde que asumió el cargo, en medio de un estado de emergencia por la pandemia del coronavirus.



Lo cierto es que en la gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM), todo lo relevante ha ocurrido fuera de agenda y han tenido lugar acontecimientos que no ocurren con frecuencia. En otros casos, como Haití, la crisis se ha agravado, pues esa nación pasó de Estado fallido a anomia, término acuñado por las ciencias políticas para referirse a los países donde el Estado no existe.



La propia elección de las actuales autoridades del país, tanto municipales, congresuales como el Ejecutivo, fueron escogidas en fechas extraordinarias.



Los funcionarios municipales, mayoritariamente del PRM, fueron electos en un día distinto al establecida por la Constitución porque no fue posible realizar las votaciones por el fallo en el sistema del voto electrónico, lo que obligó a suspenderlas y reprogramarlas para el 15 de marzo del 2020. Los comicios para elegir al presidente y los congresistas no se pudieron organizar para el 17 de mayo, como prevé la Constitución, debido a la crisis sanitaria por la pandemia. Fueron realizadas el 5 de julio del 2020.



elCaribe presenta un recuento de seis episodios extraordinarios que han caracterizan el camino al poder y ejercicio gubernamental de Abinader y el PRM.



Elección extraordinaria

1 El PRM ganó la mayoría municipal en el 2020, en una fecha extraordinaria, debido a un fallo en el sistema del voto electrónico que obligó a la Junta Central Electoral (JCE) a suspender la votación pautada para el 16 de febrero del 2020. Los comicios municipales se realizaron el 15 de marzo.



El país entró en estado de emergencia el 19 de marzo del 2020 por la pandemia del coronavirus. Las elecciones presidenciales y congresuales pautadas para el 17 de mayo, no pudieron realizarse en esa fecha porque las condiciones sanitarias no lo permitieron.



La JCE reprogramó las votaciones para el 5 de julio en las que resultaron ganadores Luis Abinader y el PRM. De hecho, Abinader no pudo estar en la calle en el tramo final de la contienda porque se contagió de coronavirus, el único de los tres principales aspirantes que contrajo el virus durante la campaña. La propia campaña fue excepcional. Contrario a los tradicionales mítines y caravanas, se centró, primero en protestas y calderazos y con la llegada de la pandemia, en donativos para propagandísticos.



Juramentación y estado excepción

2 Así como el actual gobernante fue electo en medio de un estado de emergencia por el pandemia, fue juramentado el 16 de agosto del 2020, en una ceremonia bajo restricciones por la pandemia. Al salón de la Asamblea Nacional no asistió el presidente saliente, Danilo Medina y solo hubo un reducido número de invitados.



Pandemia

3 La pandemia del coronavirus generó una crisis económica y sanitaria que han ocupado la atención del presidente de Abinader y su gabinete de gobierno. Se centró en combatir la pandemia y lo logró con éxito sobre todo por el plan de vacunación. También en la recuperación de la economía y para ello apostó a mantener a Héctor Valdez Albizu, como gobernador del Banco Central.



En el 2021, la economía creció un 12.3% y comparada con el 2019, un 4.7%. En materia económica el dolor de cabeza de las autoridades ha sido la inflación que se ha colocado en más de 9% la interanual. Las autoridades monetarias han aumentado la tasa de interés para combatir el alza de precios y el pasado mes de agosto, el Banco Central informó que la inflación empezó a ceder lentamente.



Guerra en Ucrania

4 Cuando la economía mundial se recuperaba del impacto del coronavirus otro acontecimiento de gran impacto se registró. Rusia invadió a Ucrania el 24 de febrero de este año y el hecho disparó el precio del petróleo y de otros insumos básicos especialmente granos como maíz y trigo. El hecho empujó al gobierno de Abinader a tomar medidas extraordinarias enfocadas en subsidios para evitar traspasar el total de las alzas a la población.



Haití

5 Haití vive en crisis permanente y siempre se sostuvo que esa nación es un estado fallido. En la época en que ha tocado gobernar a Luis Abinader, la crisis del vecino país se ha profundizado. Quedó sin gobierno luego del asesinato del presidente Jovenel Moise y su deriva ha sido a una anomía por la ausencia del Estado.



Las pandillas y la violencia dominan en una sociedad sumida en un caos cada vez más profundo. La Organización de Estados Americanos (OEA) llamó a la comunidad internacional a atender el tema. Una de las respuestas del gobernante ha sido iniciar la construcción de una verja doble en la frontera.

Llegó un huracán, Fiona



6 El último huracán que azotó directamente el país fue en el 2004, hace 18 años. Al gobierno del presidente Luis Abinader le ha tocado enfrentar los estragos del huracán Fiona que tocó suelo dominicano como categoría uno y con inmensas lluvias. Producto de eso, ocho provincias fueron declaradas zonas de desastres y dos personas perdieron la vida.



Para enfrentar la situación, Abinader suspendió su participación en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que se desarrolla en Nueva York, Estados Unidos. El mandatario tenía en agenda tratar el tema de Haití en su constante llamado a la comunidad internacional para ayudar a Haití.

Optimismo

En medio de las diversas crisis, el gobernante ha mantenido gran optimismo sobre sus ejecutorias y el futuro del país.