El aspirante a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Guido Gómez Mazara, consideró que para retener el poder es mejor que la organización presente una candidatura distinta que la repostulación del presidente Luis Abinader.



“Mi profundo deseo es que el PRM se reelija, ahora, para el PRM es mucho más atractivo presentar cualquier otro candidato; en el viejo partido cuando pasamos de Guzmán (Antonio) a Jorge Blanco (Salvador), fuimos exitosos, cuando insistimos con Hipólito (Mejía) no nos fue bien”, refirió.



Dijo que su candidatura no se basa en el dinero, sino en las ideas. “Yo no tengo mil 400 millones de pesos como tiene el Gobierno; el día que explotó la tragedia de la Maternidad San Lorenzo de Los Mina, el Gobierno aprobaba mil 400 millones de pesos para distribuirlo entre Tik Tok, redes sociales y líderes de opinión”, comentó.



Gómez Mazara hizo una visita especial al director de elCaribe, Nelson Rodríguez.



Afirmó que el gobierno del PRM está alejado de la base y de la dirección media y que es un gobierno más cercano a las élites del país.



“El partido es mucho más que su cúpula… el PRM fue un partido que se construyó para negar las prácticas autoritarias del PRD, pero hay gente que cree que disentir es ser rebelde, pero no es así”, sostuvo.



Gómez Mazara criticó que las principales autoridades partidarias en lugar de ser árbitro del proceso sean activistas de la reelección.



“Yo he solicitado formalmente que todo aquel que dentro del marco de lo institucional tenga una aspiración por decencia, tiene que pedir una licencia, y toda autoridad fundamental que esté apoyando la reelección debe pedir una licencia, porque eso no es elegante”, subrayó.



Aseguró que en la plataforma de inscripción de nuevos miembros todos los grupos que aparecen están vinculados a la reelección.



“Perremeístas no están en poder”



Según el aspirante a la candidatura presidencial del PRM, los perremeístas no están en el poder, pero algunos están en el Gobierno.



“La gente percibe que el Gobierno está cerca de los sectores hegemónicos, no de las bases del partido; usted va a cualquier dirección media de la base del partido para que se sepa cuántos están incorporados a la administración, y cuando están incorporados, en cuáles condiciones están”, criticó.



Expresó que los cuadros fundamentales del Gobierno no se parecen a la base social del PRM. “Se puede hacer una mirada al grupo de ministros y directores generales para que se vea si se parecen a la base fundamental del PRM”, criticó el dirigente del partido oficial.



Goméz Mazara aseguró que está construyendo su propia estructura porque desde que se le negó el derecho a las bases de participar en la elección de las autoridades prometió que no participaría.



“Afortunadamente, ahora se va a elegir con padrón cerrado, pero yo hubiese preferido que fuera la sociedad que votara, pero no hay problemas; y me gustaría que también haya convención para los diputados, senadores, y alcades, pero que el modelo democrático no puede ser restrictivo”, dijo.



Sostuvo que como parte de su proyecto presidencial está visitando todo el país en contacto con las bases y dirigencia media de la organización. Reiteró su llamado a un debate entre los precandidatos del PRM, pero aseguró que el presidente Luis Abinader no asistirá a pesar que ante los promovía.

Lanzará precandidatura el 2 de junio en un acto

El aspirante a la candidatura presidencial del PRM informó que el 2 de junio presentará oficialmente su proyecto para la candidatura presidencial del PRM en un acto oficial que se hará en un hotel de la capital. Sobre su posicionamiento electoral para competir con el presidente Luis Abinader, dijo que cuenta con el apoyo mayoritario de las bases y dirigencia media. “Yo soy muy respetuoso del relato de las encuestas, porque el concepto del relato está íntimamente vinculado al deseo de lo que ellos quieren que el otro elija, no lo que la gente decida”, argumentó. Puso varios ejemplos. Refirió el caso de Danilo Medina y Jaime David Fernández en 1999, cuando el exvicepresidente era más popular, pero ganó Medina. Igualmente, citó el caso reciente del PLD, donde la exvicepresidenta Margarita Cedeño, tenía más popularidad que Abel Martínez, y que, sin embargo, el alcalde de Santiago logró el triunfo. Otro caso que refirió fue la competencia en el PRD en 1999, cuando Milagros Ortiz Bosch era más popular que Hipólito Mejía y que sin embargo, el expresidente ganó la candidatura del partido blanco en ese momento. Gómez Mazara dijo que hubiese preferido un padrón abierto para la elección de la candidatura.