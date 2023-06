Explicó que el 30% se escogerá mediante encuestas aplicadas a todo el electorado y 70% en asambleas

El coordinador de la Comisión Nacional Electoral de la Fuerza del Pueblo (FP), Henry Merán, aseguró que esa organización ya cuenta con más de 3 mil 820 precandidatos que terciarán por los cargos de elección popular para las elecciones de 2023. La precampaña arranca de manera oficial a partir del 2 de julio.



“Tenemos 3 mil 821 aspirantes a cargos de elección popular, más de mil 300 aspirantes de los que irán en la boleta que son 2 mil 800 cargos; tenemos alrededor de 500 aspirantes más que son los que tienen aspiraciones que por un motivo u otro, incluso por estrategia política, han dejado la inscripción para el último momento; la estimación que tenemos es que la FP terminará teniendo 4 mil 500 aspirantes, es la estimación que tenemos, es casi el doble de los 7 niveles de elección”, afirmó Merán.



Aseguró que quienes afirman que el partido verde no tiene candidatos en las distintas demarcaciones lo hacen como parte de una campaña por la fuerza electoral que tiene el partido opositor.



“Esos datos desmienten eso, no solo que tiene múltiples aspirantes a los cargos de elección popular, sino que tiene en todas las demarcaciones del país, en las 416 demarcaciones municipales, la FP tiene presencia y aspirantes; la FP está en condiciones de presentar su boleta completa en el país y en el exterior”, subrayó el dirigente de la cúpula de la FP.



Merán explicó que mediante encuestas escogerán al 30% de los aspirantes, mientras que el 70% será en asamblea de dirigentes.



Detalló que las encuestas serán aplicadas por las autoridades de elección interna y que las muestras serán de todos los votantes, no solo entre los miembros y simpatizantes de ese partido. Sostuvo que las firmas que se usarán tienen que estar registradas en la JCE, pero que serán las comisiones de elección interna de las organizaciones que las aplicarán.



Expresó que el hecho que las candidaturas se escogen por métodos como encuestas y asamblea de dirigentes, no inamoviliza la dirigencia. En el caso de las encuestas dijo que provoca que los aspirantes tengan que movilizarse para posicionarse ante el electorado igual como ocurre con las primarias.



“Los aspirantes tienen que movilizarse y el método de selección en nada inmoviliza a los aspirantes porque su meta solamente no es ser candidato, su meta es ganar”, apuntó Merán. El dirigente de la FP señaló que a los aspirantes a cargos de elección popular que se inscriban como precandidatos, se les exige una prueba de dopaje y un certificado de no antecedentes penales que incluso están contemplados en la ley. Informó que esta semana la comisión de alianzas y la Comisión Nacional Electoral se reunirán con toda la estructura partidaria para auditar todas las candidaturas. “De existir razones para algún tipo de exclusión, la comisión nacional electoral lo hará”, garantizó.



Igualmente, dijo que toman todas las medidas de lugar para evitar que el dinero del crimen organizado penetre a las filas de la organización con el financiamiento de candidaturas.



“Los aspirantes deben rendir un informe financiero que debe ser presentado ante la JCE, lo vamos a auditar reuniéndonos con cada dirección provincial, municipal y de cada distrito municipal y ahí vemos los compañeros que están aspirando y si hay algún vicio que tenga que ver con estos elementos, nosotros garantizamos a todo el pueblo dominicano, que los aspirantes y luego precandidatos y finalmente candidatos, serán idóneos y cumplirán con los requisitos de ley”, garantizó el dirigente de la FP.



Añadió que como organización la FP siempre ha rechazado y supervisado para cuidarse del ingreso a la FP de ciudadanos que estén vinculados a actividades ilícitas.



Dijo que su partido no contempla cobrar cuotas de inscripción a sus aspirantes porque está prohibido en los estatutos. “La FP es un partido que promueve una participación democrática, participativa y transparente, por tanto, cualquier requisito que entorpezca la aplicación del artículo 216 de la Constitución deviene en inaplicable e inaceptable para la Fuerza del pueblo”, advirtió.



Aseguró que el cobro de cuota a los dirigentes para aspirar a un cargo es inconstitucional. Sostuvo que una de las razones que motivó a realizar encuestas y asambleas de dirigentes para la elección de las candidaturas, es que son métodos menos costosos y evitan que las dirigencia incurra en gastos exagerados.

Padrón va por un millón 732 mil afiliados

El dirigente de la FP informó que el padrón de afiliados de la organización va por un millón 732 mil miembros y que para septiembre tienen en agenda depositar el padrón con dos millones ante la Junta Central Electoral (JCE).



Afirmó que el registro de miembros de la FP se hace en cruces permanentes con las listas que otros partidos han depositado en la JCE y que además cuenta con un sistema interno para depurar las inscripciones. “Legalmente hablando ya no es posible la duplicidad de miembros porque la JCE está obligada a hacer un cruce de los padrones y la ley también establece que los partidos están obligados a depositar todos los años su padrón”, sostuvo. El dirigente de la FP sostuvo que solo su partido ha desarrollado una estrategia de afiliación constante de miembros.