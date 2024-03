Hoy a las 12:00 de la medianoche vence el plazo para la inscripción de las candidaturas para las elecciones congresuales y presidenciales del 19 de mayo de este año.



El interés sobre la inscripción de las candidaturas para los cargos congresuales de diputados y senadores, así como la presidencia y vicepresidencia de la República, está centrado en quiénes escogerán los candidatos presidenciales de oposición para la candidatura vicepresidencial.



El presidente Luis Abinader, candidato presidencial del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), anunció el pasado año a la vicepresidenta Raquel Peña para repetir como candidata vicepresidencial. El PRM va aliado a otros 21 partidos para el nivel presidencial.



Leonel Fernández, candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo (FP) grabó la tarde de ayer un audivisual que anuncia la candidatura vicepresidencial para las elecciones del 19 de mayo.



Las expectativas sobre esa elección están más enfocadas en una figura femenina del norte del país. Fernández cuenta con el respaldo de otras tres organizaciones minoritarias.



En tanto, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) inscribirá hoy a las 6:00 de la tarde en la Junta Central Electoral (JCE) la candidatura presidencial de Abel Martínez y su compañero de boleta para las elecciones del 19 de mayo este año.



En el caso de Martínez las apuestas se inclinan hacia una figura de la capital que fortalezca su proyecto electoral en el Gran Santo Domingo.



También está pendiente de anunciar su compañero o compañera de boleta el candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas.



Este es el tercer candidato de mayor relevancia de la oposición y forma parte de la alianza Rescate RD que tiene un acuerdo de respaldo en segunda vuelta si ninguno gana en la primera ronda de votaciones.



Por los partidos minoritarios, otras cuatro organizaciones llevan candidaturas. El Frente Amplio postula a María Teresa Cabrera, que tampoco ha anunciado la candidatura vicepresidencial.



Por Opción Democrática Virginia Antares Rodríguez informó que anunciará al compañero de boleta. Patria para Todos, Fulgencio Severino y Generación de Sservidores a Carlos Peña.



El Partido Socialista Cristiano anunció que Roque Espaillat (El Cobrador) ya no será su candidato presidencial como había anunciado hasta hace poco.



Igualmente, la Fuerza Nacional Progresista (FNP) aliada al PRM, informó que no hizo una alianza presidencial con el partido oficial, por lo que no presentará candidatura para ese nivel de elección.



Originalmente, la fecha estaba caduca el 4 de este mes, pero la JCE ha extendido el plazo hasta hoy a las doce de la medianoche.

Miguel Vargas anunciará hoy su compañero/a de boleta para comicios de mayo.

Son 264 los cargos que se escogerán en mayo

En las elecciones del 19 de mayo se escogerán 264 cargos que suman la presidencia, vicepresidencia y los que van al Congreso. Se escogerá un presidente, un vicepresidente y 32 senadores. Igualmente, 178 diputados por demarcaciones y circunscripciones electorales, cinco diputados nacionales por acumulación de votos, siete diputados en el exterior, 20 diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen) e igual números de suplentes. En total se escogerán 230 diputados. Esos cargos serán disputados en las urnas por dos grandes bloques de partidos.