Las elecciones se desarrollaron con normalidad en las provincias sureñas, aunque se reportó baja participación

A pesar de algunos incidentes aislados que se registraron durante el proceso de votación, en sentido general, los electores de la región sur ejercieron el sufragio sin mayores inconvenientes.



De acuerdo con los reportes noticiosos de las provincias el flujo de personas en las urnas, no fue el esperado, en tanto que los reportes generados en otras demarcaciones de la región, dan cuenta de la asistencia de un buen número de personas a las urnas.



El secretario general de la Fuerza del Pueblo (FP), Antonio Peña Florián, que es el encargado de la zona sur de la FP, aseguró que Bahoruco y Peravia son las provincias sureñas con mayor porcentaje de votantes que ejercieron el sufragio.



En el municipio de Neyba, el proceso de votaciones sucedió de manera cívica, sin reportes de incidentes, aunque en las primeras horas de la mañana, en algunas mesas ubicadas en la Escuela Arzobispo Valera de Neiba, se presentaron algunas fallas técnicas en los equipos EDET, las cuales fueron resueltas y el proceso se desarrolló con normalidad.



En el caso del municipio de Barahona, en las primeras horas se observó una masiva participación, lo cual fue variando conforme pasaron las horas.



En toda la región se registraron incidentes, como un pleito con machetes en Barahona, una persona muerta en Los Jovillos de la provincia de Azua y el lanzamiento de una bomba lacrimógena en un colegio electoral. Estos casos se encuentran en investigación y de acuerdo con los datos preliminares no guardan relación con el proceso electoral.



Pleito a machetazos



Durante la jornada electoral, que concluyó a las cinco de la tarde de ayer, se registró un incidente en los alrededores del recinto electoral de la Escuela Club de Leones, ubicada en el municipio de Barahona.



Un video que circula en las redes sociales, muestra una pelea a machetazos entre una mujer y un hombre. Según se informó el hecho se originó luego de que el hombre interviniera en una pelea entre la mujer y su hija. Se desconoce el estado de salud de los involucrados en la trifulca, así como los motivos de la riña.



Este incidente no afectó el desenvolvimiento del proceso electoral, debido a que ocurrió fuera del recinto electoral.



Sin embargo, generó temor y confusión en las personas que se encontraban en los alrededores y en la fila para entrar al centro de votación.



Tensión en los Jovillos de Azua



En el distrito municipal de Los Jobillos de Azua, Daniel Pérez fue asesinado a tiros frente a la casa del alcalde distrital de esa localidad, Tomás Contreras. Este incidente ocurrió la noche antes de las elecciones municipales.



Las autoridades identificaron al supuesto asesino como Omar, quien de acuerdo con la familia de la víctima tiene antecedentes criminales.



Aunque el Coordinador Nacional de la Campaña Municipal del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Pedro Richardson, responsabilizó a la oposición de este hecho, los padres del occiso, Luisa Pineda y Nicolás Antonio Pérez, descartaron que la muerte de su hijo tenga que ver con asuntos políticos.



En las primeras horas de las elecciones, tanto en Los Jobillos como en el municipio cabecera de Azua se reportó una baja concurrencia de votantes. Algunos moradores explicaron que muchos votantes prefirieron acudir a las urnas en horas de la tarde.



Lanzan bomba en recinto



Un individuo, que de inmediato no fue identificado, lanzó una bomba lacrimógena en ese lugar, lo que rompió la tranquilidad con que se llevaba el proceso comicial.



El hecho ocurrió en el recinto electoral del Instituto Preparatorio de Menores de San Cristóbal, de acuerdo a José Garrido, encargado del centro.



La acción provocó daños al personal que se encontraba trabajando durante el proceso de votación.

Al margen de este incidente, las votaciones en el municipio de San Cristóbal, se desarrollaron en un ambiente de tranquilidad.

En el caso del municipio de San Juan de la Maguana, las elecciones se desarrollaron con baja afluencia de electores en horas de la mañana, según reportes noticiosos.



Lo mismo se reportó desde la provincia Elías Piña, donde en horas de la tarde las mesas electorales lucieron más concurridas.



El delegado político de la FP ante la Junta Central Electoral (JCE), Manuel Crespo, denunció que en Arroyo Salado, del Distrito municipal El Limón en la provincia Peravia, no se permitió la acreditación de sus delegados y suplentes. Dijo esto se hizo en violación al artículo 159 de la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral y de la resolución 04-2024 emitida por ese organismo comicial..



En Baní las votaciones también se desarrollaron con tranquilidad, aunque con una baja concurrencia en las primeras horas.