Santo Domingo – La Junta Central Electoral (JCE) advirtió este viernes al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que la consulta interna que realizará el próximo 16 de octubre no define la candidatura presencial de esa organización.

El órgano electoral, explica en un comunicado, que dicha consulta no es vinculante al proceso de escogencia.Y que no imposibilita que cualquier militante morado pueda manifestar su interés de ser candidato presidencial.

“La citada consulta y su resultado no afectará el derecho que tienen los demás miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que no participen de la misma para manifestar posteriormente sus intenciones de aspirar. De manera que el resultado de dicho proceso no tendrá un carácter vinculante o definitivo respecto de las aspiraciones en la citada organización política, las cuales deberán ser canalizadas una vez sean abierto los plazos legales del calendario electoral”, puntualiza la comunicación.