Director de elecciones asegura las Juntas electorales ya tienen en su poder las valijas con todos los elementos

La Junta Central Electoral (JCE), de acuerdo con el cumplimiento del calendario de elecciones, concluyó el proceso de preparación y empaque del material destinado a los 16,726 colegios electorales a nivel local.



El presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, al felicitar al equipo de trabajo encabezado por el director de Elecciones, Mario Núñez Valdez, para que el órgano electoral culmine exitosamente el proceso de preparación del material, reiteró que como Pleno y Junta Central Electoral están enfocados en lograr unas “elecciones justas, transparentes, pacíficas e íntegras”.



“En nombre del pleno felicito a todo el personal integrado por Mario Núñez, Arturo Freites y Ana Margarita Gómez para cumplir esta meta contra entrega dando más allá de las horas de trabajo por la democracia y nosotros como pleno y Junta Central estamos enfocados en que este 19 de mayo tengamos unas elecciones justas, transparentes, pacíficas y, sobre todo, íntegras”, reiteró con emotividad y entusiasmo.



El presidente de la JCE señaló que esta meta no hubiese sido posible con tanta antelación, a pesar de sentencias y decisiones jurisdiccionales emitidas que, como pleno y JCE, se deben cumplir.



“Ya hace días la JCE hubiese celebrado este acto, pero Dios quiso que fuera hoy… ¡Y hoy celebramos!”, indicó el presidente de la JCE.



Valijas en Juntas



En tanto que el director nacional de Elecciones del órgano electoral, Mario Núñez Valdez, expresó que las juntas electorales ya tienen en su poder las valijas conteniendo el kit electoral, además de los equipos de digitalización, escaneo y transmisión de datos (EDET) a utilizar en las mesas de votación.



Añadió que de conformidad con la Ley Orgánica del Régimen Electoral el material electoral debe estar a disposición de las juntas electorales el día 14 de mayo, para comenzar la entrega a presidentes y secretarios de colegios electorales entre el 15 y 17 de los corrientes, “con no más de 4 y no menos de dos días antes de las elecciones”.



“Con esta acción el órgano electoral da cumplimiento a su calendario administrativo y de plazos legales, con antelación suficiente”, dijo Núñez Valdez.



La actividad de cierre estuvo encabezada por el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, y estuvieron presentes la subdirectora encargada del Sistema de Gestión Integrado, Ana Margarita Gómez y el encargado de Organización y Logística Electoral, Tomás Arturo García Freites.



Esta semana dará respuestas



El presidente de la Junta Central Electoral informó que será a partir de esta semana cuando el órgano de comicios, responda a los reclamos formulados por varias organizaciones políticas agrupadas en la denominada Alianza Rescate RD.



Aseguró que el pleno se encuentra en “sesión permanente”.



El pliego de demandas depositado por los partidos de oposición, incluye la solicitud de destitución del director de la Policía Militar Electoral, y la sustitución de algunos miembros de 1,500 colegios electorales. También la intervención de 13 juntas electorales para que se integren colegios mucho más equilibrados.



Jáquez informó que concluyó la entrega de las valijas con los materiales de votación correspondientes a la circunscripción número 1, 2, y 3 del Distrito Nacional y el municipio Santo Domingo Este, que quedaron de último por su cercanía y estrategia de la dinámica electoral.



De acuerdo con el presidente del órgano comicial, para las elecciones del 19 de mayo habrá una amplia observación electoral internacional que ha sido debidamente acreditada.



Explicó que sólo de la Organización de Estados Americanos (OEA), vienen cerca de 90 observadores

Y de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), aproximadamente serían 40, pero que el dato definitivo se estará ofreciendo en los próximos días.



Delitos electorales



La Junta recordó a la ciudadanía que dispone en su portal Web del Directorio de las Procuradurías Especializadas de Investigación y Persecución de Crímenes y Delitos Electorales.



En dicho directorio la ciudadanía podrá encontrar la información de contacto necesaria para denunciar los actos castigados por la ley vinculados a los crímenes y delitos electorales, cuya persecución es competencia de la Procuraduría de Crímenes y Delitos Electorales.



Desde hace un tiempo el órgano electoral desarrolla una campaña de orientación para concienciar a la población sobre el tema de los crímenes y delitos electorales a través de sus redes sociales y con varias herramientas en línea en su página de Internet.