La JCE tiene muchos retos para el montaje de las elecciones de febrero y mayo de 2024 para ganar confianza y legitimidad.



La Junta Central Electoral (JCE) llega a la cuenta regresiva para las elecciones de febrero y mayo enfrentada con la mayoría de los partidos políticos por la resolución 13 sobre la reserva del 20% de las candidaturas.



A nueve meses de las elecciones de febrero y a un año y días de las presidenciales y congresuales del 19 de mayo de 2024, tiene el reto de armonizar con las organizaciones que han hecho fuertes advertencias al órgano electoral.



Algunos han amenazado con no participar en las elecciones, otros como elPartido de la Liberación Dominicana (PLD), advirtió que no acatará la decisión del órgano y las advertencias de protestas frente al órgano en la Plaza de la Bandera, han estado latentes.



Los primeros recursos de reconsideración llegaron el pasado viernes al órgano, depositado por la Fuerza Nacional Progresista (FNP) y el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) que advierten que, si la JCE no deja sin efecto la decisión de ordenar por nivel de elección la distribución de la reserva de 20%, acudirán a otras instancias judiciales.



El resto de los 23 partidos que rechazan la medida, se aprestan a recurrir ante la JCE hoy con el apoyo de la Federación Permanente de Partidos Políicos de la República Dominicana (Fopppredom).



La decisión cuenta con el apoyo del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados entre ellos, Dominicanos por el Cambio, de Eduardo Estrella, presidente del Senado.



Anteriormente, la JCE logró la aprobación de la mayoría de los partidos, sin mayores inconvenientes, el conflictivo tema del escrutinio de la votación.



A la propuesta de la JCE, solo el PLD no estuvo de acuerdo, pero por considerar que el sistema de conteo debió ser electrónico.



Sin embargo, en los días por venir es posible que el órgano enfrente una prueba de fuego por la posible salida del actual director de Informática, Johnny Rivera, por temas personales.



La JCE en consenso con los partidos políticos, nombró en octubre del pasado año, a seis subdirectores de informática. Previo a esa decisión, el pleno de la JCE canceló como subdirector de cómputo, Danny Reyes, luego que varios partidos de oposición lo cuestionaran por estar vinculado al Frente Amplio, aliado del PRM en las pasadas elecciones.



La JCE buscó el consenso con los partidos políticos para el nombramiento de seis subdirectores a pesar de que la ley 15/19 y la modificada 20/23 no indica que tenga que agotar ese procedimiento.



El numeral 5 del artículo 14 de la ley del Régimen Electoral, establece que solo los directores de Informática, de Elecciones, Registro del Estado Civil y Electoral deben designarse previa consulta con las organizaciones políticas.



Al inicio de la gestión que encabeza Román Jáquez, la JCE tuvo enfrentamientos con más de 17 partidos por el criterio que aplicó para la distribución de los recursos que reciben las organizaciones del Estado.



Los partidos sometieron un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo contra la JCE y obtuvieron ganancia de causa. Así la JCE perdió ante las organizaciones la primera decisión importante.



Quejas por las audiencias



El pasado año el PLD y otros partidos se quejaron porque la JCE casi no hace audiencias públicas con las organizaciones políticas.



En entrevista reciente en Multimedios de elCaribe, el presidente del órgano, Román Jáquez, dijo que la puerta de su despacho siempre ha estado abierta a las organizaciones. Jáquez dijo que cuando el representante de una organización quiere verlo solo le toma el tiempo de llegar a la JCE y 15 minutos si es con el pleno del órgano.

El desafío de confección de la boleta electoral

Uno de los retos que enfrenta la JCE para el montaje de las elecciones es la gran cantidad de partidos políticos que, por primera vez, llega a 30. Actualmente, hay 31 organizaciones con personería jurídica, mientras otras 50 han solicitado reconocimiento. Para negárselo a las nuevas organizaciones, la JCE tendrá que hilar fino porque hay precedentes que benefician a las entidades y tienen sentencias favorables del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Administrativo. La gran cantidad de partidos desafía a la JCE para la confección de la boleta debido al tamaño que requerirá para incluir más de 31 partidos, en caso de que se otorguen nuevos reconocimientos.