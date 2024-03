La oposición sometió ante el TSA a Hacienda y Presupuesto por fondos

La Junta Central Electoral, en una comunicación enviada a los candidatos presidenciales Leonel Fernández, Abel Martínez y Miguel Vargas, expresa que está de acuerdo con que se les asignen más fondos a los partidos y que ya había tramitado esa solicitud el 6 de febrero de este año ante las instancias competentes del Estado.



El documento de la JCE firmado por el presidente, Román Jáquez en nombre del pleno, establece que los 2,520,800,000 pesos que fueron asignados en el presupuesto de este año para entregar a los partidos políticos ya fue entregado en su totalidad a las organizaciones en dos partidas.



“Tenemos a bien precisar que, según lo dispuesto por la ley 80-23 que aprueba el presupuesto general del Estado para el ejercicio presupuestario del año 2024, en el rubro las contribuciones especiales, fue asignado para ser distribuidos a las organizaciones políticas para el año 2024, la cantidad de RD$2,520,800.00, los cuales han sido entregados por este órgano en su totalidad a las organizaciones políticas, en dos partidas, según decisión del pleno, JCE-CG-SI-00210-2024 del 1 de febrero de 2024-acta 09-24 y decisión pleno JCE-SG-SI-00279-2024 del 13 de febrero”, aclara la comunicación de Jáquez.



El presidente de la JCE también establece en la comunicación que el órgano electoral siempre ha estado a disposición de crear las condiciones para aplicar las recomendaciones que hizo la Organización de Estados Americanos (OEA).



“Finalmente, y aunado a lo recomendado por la Organización de Estados Americanos (OEA), este órgano reitera su posición favorable para que sea asignado y posteriormente distribuido a las organizaciones políticas reconocidas y con derecho al financiamiento del Estado, a los fines de preservar la equidad en la contienda electoral, la cantidad de RD$2,520,800,000, con lo cual se completaría el equivalente al medio por ciento (1/2%) de los ingresos nacionales que establece la ley para el año electoral, y en coherencia con los términos indicados en la comunicación No. PRES- JCE-176-2024 de fecha 6 de febrero de 2024, cursada por este órgano a las autoridades correspondientes”, señala la carta firmada por el presidente de la JCE y enviada ayer a los candidatos de los partidos de la alianza Rescate RD.



Los candidatos presidenciales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), de la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) enviaron una comunicación a la JCE en la que señalan que la totalidad de los recursos debe ser entregada en dos partidas como es costumbre en el año electoral.



Partidos van al TSA por fondos



El PLD, la FP y el PRD depositaron ayer un amparo de extrema urgencia ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) contra el ministerio de Hacienda, la dirección general de Presupuesto y la Junta Central Electoral “por la violación a derechos fundamentales y principios constitucionales por la no entrega de los fondos públicos a los partidos políticos que ordena la Ley Orgánica de Régimen Electoral, núm. 20-23, lo que coloca a los partidos políticos de oposición en una situación de clara desventaja frente al partido de gobierno de cara a las próximas elecciones”.



Los abogados José Dantés, Eduardo Jorge Prats, Manuel Fermín, Luis Antonio Sousa, Roberto Medina Reyes y Pedro Castellanos Hernández, sustentan la demanda.



Sobre la demanda, Dantés Díaz dijo que el hecho llama a preocupación. “Es profundamente reprochable, y más allá francamente irrazonable e inconstitucional, que, en pleno año electoral, el Gobierno Central, difiera, sin fecha y bajo manipulaciones ilegales, el suministro de los fondos públicos que ordena entregar la Ley Orgánica de Régimen Electoral, colocando en una situación de inequidad y desigualdad a todos los partidos de oposición frente al partido de gobierno”, expresó.



El dirigente del PLD dijo que la asignación en las partidas especiales que gestiona la JCE, no se corresponde con el porcentaje indicado en el artículo 224 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral como contribución estatal.

JCE responde demanda de oposición para mayo

La JCE ha empezado a dar respuestas a las demandas de la oposición que el pasado lunes depositó un pliego de 35 condiciones para las elecciones del 19 de mayo. El pleno de la JCE emitió una resolución 18-2024 en la que establece el protocolo para la seguridad y la cadena de custodia y de los recintos electorales por parte de la Policía Militar Electoral durante las elecciones. Los partidos de oposición exigen la cancelación del director de la Policía Militar Electoral y el supervisor de juntas electorales. La resolución dispone que, el día de las elecciones, no estarán permitidas la aglomeración de personas en el perímetro de los recintos, desde la 5:00 a. m. hasta finalizar las elecciones. La medida incluye a las personas que ya votaron y exime a quienes estén en fila para sufragar. Tampoco se permitirá la instalación de carpas, mesas o cualquier estructura que facilite la gestión política o campaña electoral por parte personas, dentro, frente o en el perímetro de los recintos.

No celulares

Está prohibido el uso de celulares dentro del colegio electoral, ni tomar fotos de las boletas durante el acto de votación”

A favor

