Santo Domingo, R.D.-El movimiento Comisión Técnica El Cambio Continúa juramentó la directiva del comando de mujeres de la entidad, denominado “CTC Mujer” en apoyo a la reelección del presidente de la República Luis Abinader

Durante el acto realizado en el local nacional de la estructura técnico-política del sector externo, el director nacional de la entidad Roberto Herrera, manifestó que la integración de esta directiva de la “CTC Mujer con Luis Abinader X4+”, es un evento que procura garantizar el triunfo del mandatario en primera vuelta en las elecciones del 19 de mayo.

Sostuvo que, desde su creación en el año 2018, la CTC no sólo ha sido un movimiento político, sino una entidad técnico-profesional, que ha venido haciendo importantes aportes a la República Dominicana en ideas, obras y proyectos, que se han ejecutado en la presente gestión de Gobierno.

En tanto, la directora de la mujer y asuntos empresariales de la CTC, Alba Sosa sostuvo que más de 100 mil mujeres se han constituido como el motor de crecimiento e inclusión social, a través de esta plataforma, promoviendo el empoderamiento, la participación y la continuidad de un cambio positivo en el país.

“No hay límites para lo que una mujer puede lograr, mujeres debemos empoderarnos y eso implica que debemos ser participe plenamente en todos los sectores y a todos los niveles, establecer sociedades más estables y justas, alcanzar los objetivos de desarrollo, sostenibilidad, derechos humanos y mejorar la calidad de vida de nuestro país; por eso te invito a participar del gran gobierno que está haciendo nuestro presidente Luis Abinader y para que continúe 4 años más”, expresó la dirigente política.

En el acto que contó con la presencia de mujeres de las 32 provincias del país, fue reconocida la exvicepresidenta de la República y Directora General de Ética e Integridad Gubernamental, doctora Milagros Ortiz Bosch, por sus aportes al fortalecimiento de la democracia dominicana, su destacada labor a favor del buen ejercicio del quehacer político y la administración pública con honestidad.

Ortiz Bosch al recibir el reconocimiento, agradeció el gesto y subrayó que lo político y técnico está ampliamente vinculado al desarrollo de las sociedades, y que la República Dominicana no es la excepción, por eso felicitó la creación de la plataforma política CTC, que agrupa a miles de profesionales y técnicos que hacen vida política.

“Lo único que he sido es una ciudadana que ha cumplido sus deberes, y he luchado para que los derechos no sean míos, sino de todos los dominicanos, porque ser un demócrata es reconocer que vivimos en un mundo de iguales y que todos deben tener derechos a participación de esos derechos sociales, humanos, políticos; hemos aprendido a administrar proyectos, a rendir cuentas y a ser eficientes. Lo técnico y lo político son dos temas sensibles para mí, que aquí están bien representados”, declaró la emblemática dirigente del PRM y primera mujer en alcanzar la Vicepresidencia de la República Dominicana.