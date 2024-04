ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santo Domingo. – Este fin de semana, el partido Justicia Social (JS) desplegó una intensa agenda de actividades en diversas localidades, dando pasos agigantados en su preparación para las próximas elecciones.

En un evento masivo realizado este domingo en el municipio Santo Domingo Este, sector Brisas del Este, contó con numerosos líderes y simpatizantes de JS, donde Julio César Valentín agradeció el esfuerzo de hombres, mujeres, jóvenes, líderes religiosos y comunitarios, “que creyeron en la vialidad de este proyecto, y con ímpetu y pasión, salieron a tocar las puertas” para la creación y consolidación de esta organización, en lo que considera es “una revolución política de niveles insospechados”.

“Nos ha acompañado no la suerte, sino el trabajo y la destreza de identificar quiénes tienen calidad, quienes trabajan de corazón con el pueblo humilde, con el pueblo trabajador, con los sujetos vulnerables que son los que dan vida y razón a esta organización política, que cada día se coloca como un actor de relevancia en la escena política dominicana”, afirmó.

Durante el sábado, en Baní, durante un acto en el que asistieron autoridades municipales y directivos del Partido Revolucionario Moderno (PRM), fue proclamado el candidato a senador de Peravia, Julito Fulcar.

En esta misma actividad fue juramentado un importante grupo de nuevos justicialistas, liderados por Yeison Bretón, alcalde de Santana; Katherine Pimentel, alcaldesa de Villa Fundación; José Miguel Hidalgo; y cientos de presidentes de comités de bases y líderes comunitarios, junto con sus equipos.

Por parte de Justicia Social, estuvieron presentes Julio César Valentín, José Benedicto Hernández, vicepresidente de la organización y diputado; Rafael Hidalgo, alcalde electo de Azua y secretario de organización; e Yvan Peña, presidente provincial, entre otras autoridades.

En paralelo, un segundo frente de actividades fue liderado por el secretario general del partido, Anyolino Germosén, y el secretario de organización, Rafael Hidalgo. Más de 700 nuevos integrantes fueron juramentados en Azua, en un acto multitudinario que también contó con la proclamación de la candidata a senadora Lía Díaz.

Algunos de los juramentados fueron Alex Casado, ex miembro del Comité Central (CC) y ex candidato a diputado; Joel Beltré, alcalde del municipio Tábara Arriba y ex miembro del CC; Alendy Pinales, alcalde de Los Fríos y ex vicepresidente provincial del PLD; Kiko Agramonte, ex presidente municipal de Sabana Yegua y ex candidato a diputado; Randy de León, regidor electo del municipio Sabana Yegua; Yeris Cordero, regidor de Sabana Yegua; Nelson De Los Santos, regidor electo de Tábara Arriba; Danerys Soto, director de junta de El Rosario; Diomedes Suero, alcalde Las Lagunas; entre otros.

En Boca Chica, también se realizó una actividad masiva de juramentación de cientos de nuevos integrantes que, junto al alcalde de este municipio, Fermín Brito, pasaron formalmente a las filas de JS.

Durante su discurso, el alcalde Brito calificó este acontecimiento como un “un acto trascendental en la política”, al permitirle reunirse nuevamente con “compañeros de arduas luchas y trabajo social”, que ahora se unen con el propósito de alcanzar “más justicia social para los sectores necesitados y vulnerables, y también para garantizar el triunfo en primera vuelta del presidente Luis Abinader”.

Julio César Valentín juramentó a la Asociación de Artesanos y Artistas, de San Cristóbal con el objetivo de fortalecer el desarrollo cultural y económico de la provincia. En la visita a la sede de la cooperativa de esta asociación, también intercambiaron ideas sobre proyectos culturales y económicos, bajo una visión inclusiva y sostenible, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de este sector y de la provincia.