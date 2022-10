Karen Ricardo abogó para que en el proceso interno de elección de la candidatura no se avasalle a nadie y que se siga desarrollando en el marco de respeto hasta el próximo domingo.



La aspirante a la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Karen Ricardo, consideró ayer que el resultado de la consulta que tendrá lugar el próximo domingo 16 de octubre debe ser fruto del consenso de los militantes y simpatizantes de esa organización, en vez de un proceso donde se quiera avasallar e insultar a los demás aspirantes.



La exdiputada por Santo Domingo Este manifestó que algunos aspirantes son tan osados que se presentan en su propio municipio queriendo minimizar con “juego de encuestas” la trayectoria y el trabajo que ha realizado en 29 años de militancia peledeísta.



“Entonces, quien le hace las encuestas a esos compañeros no les está haciendo un favor. Ese juego de encuestas no es positivo. Yo vivo haciendo actividades con muchos compañeros que acuden sin darle un centavo. Entonces, cómo es posible cómo es posible que no aparezca un solo que simpatice por Karen Ricardo”, cuestionó, al participar en el programa Despierta con CDN.



En ese sentido, la joven política hizo un llamado a la militancia y dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana para que se abstengan de exhibir actitudes que puedan empañar “un proceso que ha sido tan hermoso y de tantos esfuerzos y sacrificios, porque nuestro partido no puede buscar ni levantar más sonido”.



Ricardo sostuvo que se debe celebrar un proceso electoral basado en un resultado donde el gran ganador sea el Partido de la Liberación Dominicana, y todos se sientan representados con la candidata o candidato que sea favorecido con el voto mayoritario de la militancia peledeísta.