El tono del enfrentamiento entre Luis Abinader y Leonel Fernández ha cambiado de tono, sobre todo porque hasta ahora habían llevado las rivalidad política sin mayor hostilidad, lo que ha empezado a tomar otro color.



En la medida que avanza el tiempo para las elecciones del 2024, la confrontación política sube de tono. La oposición lleva mucho tiempo criticando al presidente Luis Abinader y al gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero el gobernante había mantenido un discurso de decir que ese era su papel, un tono que cambió en su alocución del 16 de agosto desde Santiago.



En el tratamiento del mandatario a las críticas de la oposición hay una gran diferencia. Por ejemplo, en agosto del 2021, en una entrevista en Multimedios del Caribe y CDN, a los cuestionamientos de sus adversarios respondió. “Ese es el papel de la oposición, pero también deben dar sugerencias y decir cuál era la alternativa”, respondió cuestionado sobre las críticas a los préstamos.



En su discurso, dedicó una parte importante a cuestionar hechos del pasado, especialmente durante las gestiones de Leonel Fernández. Una de las menciones fue la diferencia en el costo de obras que construye este gobierno y las realizadas en las administraciones de Fernández.



“Es comprensible que la oposición no crea que estemos construyendo tres extensiones de la UASD con el mismo presupuesto, a precios actuales, que lo que ellos gastaron solo en la construcción del parqueo de la UASD en Santo Domingo en 2011. O que la ampliación del Metro a Los Alcarrizos cueste un 25 % menos por kilómetro lineal de lo que costó hace 15 años”, refirió durante la alocución.



Un cuestionamiento directo al PLD fue lo relativo al tema de insumos a las empresas distribuidoras de electricidad que señaló está bajo investigación del Ministerio Público.



“En el pasado se invirtieron miles de millones de pesos en la compra de medidores y transformadores, de redes, cables y accesorios, pero no hay constancia de que la mayor parte de tales materiales y equipos hayan entrado a los inventarios de las empresas, razón por la cual ya hay una investigación a cargo del Ministerio Público sobre las gestiones pasadas de las distribuidoras”, manifestó el mandatario en su alocución.



El mandatario se quejó por las críticas de que supuestamente no ha hecho nada. “No la tienen (la fórmula), desde luego, aquellos que durante 20 años no resolvieron ninguno de los grandes problemas de nuestro país y ahora dicen tener todas las soluciones”, dijo.



El tono de Leonel



Aunque Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo (FP) ha sido crítico con el gobierno en su papel de opositor, hasta el pasado miércoles no había hecho alusión directa a Abinader.



Sus críticas siempre fueron hacia el gobierno, pero en la rueda de prensa que encabezó ante una pregunta sobre la comparación de precios dijo: “Hay un metro que está en servicio y otro que está en la cabeza del presidente, entonces no podemos comparar algo que existe con algo con algo que no existe”.



Con relación a ese tema, Fernández puso de ejemplo el caso de la remodelación del Hospital Padre Billini que el gobierno informó que tendría un costo inicial de 800 millones de pesos y que cuando fue inaugurado se dijo que el costo fue de 2 mil 175 millones.



Fernández también cuestionó que el gobierno se atribuya los éxitos del Ministerio Público. “A veces me cuestiono, si existe un Ministerio Público independiente del gobierno, porque la lucha contra la corrupción no es un mérito del Ministerio sino del gobierno, o es independiente o no lo es; y si es independiente se separa del gobierno y el mérito no es del gobierno, es del Ministerio Público porque es independiente”, dijo.

Respuesta del PLD fue también subida de tono

La dureza con el PLD ha tratado el gobierno no asombra pues hasta el propio acto de traspaso de mando estuvo salpicado por la hostilidad que ha caracterizado la relación entre el PRM y el PLD.



En su balance a los dos años de gobierno de Abinader volvió a martillar los puntos débiles del gobierno.

“Sin dudas, estamos frente a un cambio maligno… Es momento de decirlo fuerte y claro, el famoso cambio que pregonaban mientras estaban en campaña ha sido un cambio para atrás, hoy la gente comienza a gritarlo por todos los lados, el cambio de Luis Abinader fue un fracaso”, indicó el secretario general del PLD, Charles Mariotti.



Los aspirantes a la candidatura presidencial del partido de oposición han sido también duros en la crítica contra Abinader, pero la que exhibe un vocabulario más crítico contra el gobernante es la exvicepresidenta Margarita Cedeño. La dirigente del PLD suele llamar por sus dos apellidos al gobernante, pero cambió. “El discurso del presidente Abinader Corona está completamente ajeno a la realidad. Me gustaría que el Presidente Abinader Corona hablara de bonanza económica y bienestar social mirando a los ojos a las familias que no les alcanza para comer, a los enfermos sin acceso a medicamentos y a los niños sin almuerzo escolar”, declaró en su cuenta de Twitter.