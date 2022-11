La diputada Fior Daliza Peguero anunció ayer su renuncia al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y se declaró independiente.



Peguero, que ofreció la información al agotar un turno previo en la sesión ordinaria de ayer, pertenecía a dicha organización política, en la que fue elegida diputada por la provincia de San Pedro de Macorís.

La congresista era la vocera del PRD en la Cámara de Diputados en la pasada legislatura.



En su alocución, la legisladora aseguró que tomó la decisión de retirarse de las filas “del mil veces glorioso Partido Revolucionario Dominicano” luego de analizar y consensuar con su equipo de trabajo.



Asimismo, agradeció la oportunidad que le dio esa organización política en la presidencia de Miguel Vargas Maldonado de competir en la boleta electoral en los pasados comicios y ostentar la curul congresual.



No obstante, explicó que si bien eso es así, no es menos cierto que gracias a la lealtad y trabajo incansable de su equipo y la suya, el PRD se encuentra entre los cuatro partidos mayoritarios del país.



Además, aprovechó para pedir disculpas a las personas que confiaron en ella, como los líderes de esa organización Yanet Camilo, Héctor Guzmán y Peggy Cabral. De éstos dijo que fueron un soporte y le ayudaron a moldear y guiar durante todo el trayecto en el partido.



“Digo desde esta curul que yo no me retiro de la carrera política que decidí hacer desde el año 2020. ¿A qué partido voy? Al partido que no solo me abra las puertas, sino que dé oportunidad de crecimiento; al partido que entienda que nosotras las mujeres tenemos mucho que aportarles; al partido que entre su política de gobierno tenga como prioridad la provincia San Pedro de Macorís”, indicó la legisladora.

Se recuerda que el pasado mes de octubre, el diputado Miguel Ángel de los Santos renunció al PCR.