Santo Domingo, RD.- El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, anunció desde la Casa Nacional de esa organización política que para las elecciones del 19 de mayo, la guerra será frontal contra el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Durante una asamblea partidaria con candidatos y candidatas que participaron en los pasados comicios municipales, Abel Martínez los felicitó por la dignidad que mostraron en el proceso.

«Este salón está lleno de dignidad, de hombres y mujeres a los que quiero felicitar, a los que pospusieron su victoria para mayo de este año», declaró.

El líder del pueblo dominicano señaló que los golpes no tumban a los peledeístas y que hoy están de pie, listos para obtener el triunfo en las elecciones presidenciales.

«Si el pueblo vota, votará contra un Gobierno que lo ha maltratado, que le ha dado la espalda y lo ha humillado», proclamó.

El candidato presidencial del PLD indicó a los peledeístas que es momento de seguir de pie, ante un partido que es tan malo, que tiene que comprar los votos para ganar o evitar que la gente ejerza su derecho, en referencia al PRM.

«El 65 % que no fue a votar, no es del PRM. Ahora la guerra será frontal, sin miedo, contra un Gobierno que quiere quedarse peor que una dictadura. ¡Yo no me quedo dao!», manifestó.

Estuvieron presentes en el encuentro Charlie Mariotti, secretario general del PLD; Andrés Navarro, coordinador general de campaña; Johnny Pujols, coordinador del Gabinete y la dos veces vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño.

También participaron los miembros del Comité Político: Francisco Domínguez Brito, Melanio Paredes, Rubén Bichara, Lucía (Yomaira) Medina, Miriam Cabral, Gustavo Sánchez, Rubén (Toyota) Darío Cruz, Iris Guaba, Yvan Lorenzo, Karen Ricardo, Cristina Lizardo, Alejandrina Germán, Radhamés Camacho, Margarita Pimentel, Mayobanex Escoto y Alexis Lantigua.