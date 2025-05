Plantea que en vez de un 2% del padrón electoral, sea de los votos válidos emitidos en la última elección general

La Junta Central Electoral (JCE) cambió su criterio de requerimiento para las candidaturas independientes contemplado en su proyecto de ley sometido en la Cámara de Diputados, para que en vez de un 2% del padrón electoral, dicho porcentaje sea de los votos válidos emitidos en la última elección general, como se le exige a los partidos políticos.



La información es del presidente del órgano comicial, Román Jáquez, quien acudió ayer junto a los demás miembros del Pleno y otros técnicos de la Junta a la reunión que convocó la comisión especial de diputados a cargo del proyecto de ley para la postulación de candidaturas independientes, en el salón Hugo Tolentino Dipp del ala congresual.



“En la propuesta de la Junta Central Electoral se habla de un 2% del padrón electoral, pero es la propia sentencia del Tribunal Constitucional -0788/24- que habla del padrón electoral, no habla del padrón de electores (…). Ese fue el único aspecto que la JCE ha reconsiderado y ha dejado a la valoración del Congreso Nacional”, explicó Jáquez tras concluir el encuentro.



Sin embargo, el presidente de la comisión especial, Elías Wessin, aunque ponderó que la reunión fue edificante, dijo que habrá que revisar la moción que hace la entidad electoral, ya que en las demarcaciones pequeñas ese 2% de firmas “es muy poco”, por lo que entiende en esos territorios habría que aumentar la proporcionalidad. Consideró que el 2% sí aplicaría para una candidatura presidencial.



El diputado nacional y presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) externó su preocupación luego de poner el ejemplo que en un distrito municipal con un padrón de 4,000 personas, el 2% sería de sólo 80 votantes.



El titular de la Junta también habló sobre la sustitución del cargo de los candidatos independientes, por muerte o renuncias, una vez ganen los comicios. Aunque aclaró que ese fue uno de los temas tratados en la sesión y que dejaron a la apreciación de los legisladores, comentó que es esa es una debilidad de las candidaturas independientes, porque las mismas son intuito personas,” no tienen estructura, y esa es una de las debilidades que tendría el sistema de candidatura independiente, así como existe en el sistema de partidos políticos”, reiteró.



Sobre si la propuesta que introdujo en la Cámara Baja limita la cantidad de candidatos independientes, esclareció que en los países donde está esa figura no hay limitantes sino una racionalización al sistema democrático. “Si fuese así, entonces no podríamos tener nada ilimitado. Ningún derecho es absoluto, salvo el derecho a la vida”, subrayó.



Tema álgido: las asociaciones cívicas



Los comisionados resaltaron tres temas de los tratados con la JCE, de los cuales el álgido es el de establecer las asociaciones cívicas bajo la Ley 122-05 de Regulación y Fomento de las Asociaciones Sin Fines de Lucro; los otros dos fueron el voto automatizado y el definir el 2% del padrón electoral (ya visto). El primer punto está sustentado en el voto disidente de Rafael Vallejo Santelises, miembro de la Junta.



La comisión de diputados elaboró una matriz de dos pliegos de ley que buscan dar respuesta a la sentencia del Tribunal Constitucional que ordena las candidaturas independientes, uno es el “proyecto de ley para asociaciones cívicas constituidas para la postulación de candidaturas independientes” introducido por la JCE, elaborado con los partidos políticos; y el otro es el “proyecto de ley que regula la presentación de candidaturas independientes en la República Dominicana” sometido por el presidente de la comisión, Elías Wessin, junto a dos colegas.



La Junta acudió este lunes al Congreso Nacional a armonizar las dos piezas.



El presidente del PQDC señaló que en la iniciativa del órgano extrapoder hay una “discordancia”, porque habla de un doble registro. La pieza primero ordena registrar la candidatura independiente a través de una asociación cívica y luego al órgano comicial. “Entonces, eso lo vamos a revisar en el seno de la comisión”, adelantó el proponente del proyecto de candidaturas independientes mediante agrupaciones cívicas.



Otro diputado que tocó ese aspecto fue Eugenio Cedeño, quien cree que constituir una asociación sin fines de lucro en República Dominicana “da demasiado problema y demasiada brega”, pero que el órgano regulador en materia electoral que tiene el monopolio en este sentido es la Junta Central Electoral.



Sobre el tema, Ramón Jáquez afirmó que si bien la sentencia del Tribunal Constitucional 0788/24 habla de agrupaciones cívicas y no de asociaciones cívicas, no menos cierto es que en el sistema electoral dominicano “ya existen agrupaciones”. Señaló, además, que los dos términos son “aspectos semánticos”.



“Hay partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Una agrupación tiene unos requisitos similares a un partido político, por eso el pleno de la Junta Central Electoral ha considerado en este proyecto, para que no se confundan con las agrupaciones políticas, en vez de llamar agrupación, llamarles asociaciones cívicas. Cívico, que es un término más vinculado a la democracia y a los valores patrios”, detalló.



Además de la figura de la asociación cívica como mecanismo para la presentación de candidaturas independientes, destacó la implementación de procesos que garanticen la autenticidad y transparencia en la recolección de firmas.



Voto automatizado



En la reunión, Samir Chami Isa, miembro del órgano regulador de las elecciones, sugirió que si aprueban el proyecto de ley de las candidaturas independientes, habrá que considerar de manera seria la implementación del voto automatizado, debido a que, de acuerdo con Cedeño, “sería prácticamente imposible” para la Junta poder contabilizar la cantidad de aspirantes que podrían surgir si sancionan el marco legislativo.



Wessin manifestó que se alegraba de escuchar de parte del miembro titular de la Junta que tomara en cuenta ese aspecto en la legislación, porque es partidario que se debe ir acorde con la tecnología de los tiempos.



Chami Isa advirtió sobre los desafíos que supone un número elevado de candidatos independientes, mencionando el caso de Chile, donde en un proceso reciente había 110 postulantes en un sistema de votación manual. Sugirió que una boleta con un volumen excesivo de aspirantes resultaría poco manejable, por lo que propuso evaluar la incorporación del voto electrónico en futuras reformas.



El TC emitió la sentencia que permite las candidaturas sin partidos políticos el 13 de diciembre de 2024.

Generó debates en los partidos y juristas

La comisión especial de diputados está apoderado de tres proyectos de ley sobre candidaturas independientes: dos que buscan cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) 0788/24 y uno cuyo objetivo es dejar sin efecto dicha ordenanza, mediante la supresión de los artículos 156, 157 y 158 de la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral que hablan de las candidaturas independientes. En el Senado hay una legislación similar a esta última.



En su fallo, la alta corte modifica los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 para permitir a aspirantes a cargos públicos inscribirse en los comicios a través de agrupaciones cívicas.



La sentencia generó un revuelo de críticas entre los principales partidos del país y la comunidad jurídica, por entender algunos que el TC no debió modificar la referida ley, sino exhortar a los senadores y diputados que lo hagan. Fue en ese sentido que la Junta Central Electoral elaboró el pliego legislativo en consenso con las organizaciones políticas, quienes les remitieron sus opiniones al respecto.



Sobre si las candidaturas independientes ya no serán “un problema”, Samir Chami Isa, miembro de la JCE, explicó hace dos meses que todo eso tendría que decidirse en el Congreso Nacional.



El órgano comicial acudió este lunes a la comisión de diputados luego de ser suspendida la reunión del pasado 6 de mayo, a petición de la Junta.