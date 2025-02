En poco más de dos semanas, la Junta Central Electoral (JCE) hace tres advertencias a los partidos y a sus dirigentes por la campaña adelantada. La primera, un comunicado del 5 de febrero, la segunda se produjo el 12, durante una ofrenda floral en el Altar de la Patria y la última, ayer, mediante otra nota oficial.



Además, el órgano electoral ha elevado los términos que usa para emitir sus avisos. De limitarse en el primer comunicado a enumerar los artículos que establecen sanciones por la campaña anticipada, en la tercera nota pasó a decir claramente, que quienes violen los plazos de ley no se les admitirá la candidatura en el órgano de administración electoral.



“El incumplimiento de estas disposiciones conlleva sanciones establecidas en la Ley 33-18, en su artículo 78, numeral 8, al establecer que los aspirantes que inicien campaña antes del período oficial serán sancionados con la inadmisibilidad de su candidatura, lo que significa que no podrán ser inscritos ni reconocidos como candidatos/as en las elecciones por los órganos de la administración electoral”, advirtió ayer el órgano.



En el párrafo final del comunicado de ayer, la JCE dijo que esas candidaturas también podrían enfrentar cuestionamientos de legalidad.



“Cualquier acción de promoción política fuera de los plazos legales podría derivar en afectar negativamente la legalidad de las posibles precandidaturas y candidaturas; por lo que enfatizamos el compromiso de aplicar estrictamente las sanciones establecidas, garantizando así la equidad, transparencia y el respeto al principio de legalidad”, señaló.



Lo que advierte la JCE



La JCE, además, especificó el tipo de acciones que quedan prohibidas antes de que inicia la campaña.



“Esto incluye, consultas previas o cualquier otra modalidad con el propósito de escoger o definir precandidaturas o candidaturas, así como anuncios públicos de aspiraciones a precandidaturas o candidaturas en cualesquiera de los niveles de elección”, detalla.



El órgano electoral también dejó establecido en el comunicado que jugará su rol de garantizar una competencia equitativa.



“Este órgano, además tiene la responsabilidad de garantizar el respeto a una competencia igualitaria a lo interno de las organizaciones políticas, razón por la que, la definición de precandidaturas y candidaturas, antes de los plazos establecidos en la ley, genera un escenario de inequidad en la contienda interna que viola principios constitucionales”, expuso.



Consideró que el hecho de que una organización política defina anticipadamente candidaturas no solo está prohibido, sino que también generaría una desventaja para los demás miembros aspirantes que tengan intenciones de postularse cuando se inicien los plazos legales, ya que no tendrían el mismo tiempo para estructurar su proyecto político y recabar los apoyos necesarios.



“Por ello, la Junta Central Electoral debe velar porque todos los/las aspirantes tengan igualdad de oportunidades en el ejercicio de sus derechos políticos electorales. Por tanto, de acuerdo con la Ley núm. 20-23 y la Ley núm. 33-18, la precampaña electoral para las elecciones generales de 2028 comenzará el primer domingo de julio de 2027 y concluirá con la escogencia de las candidaturas”, refirió. La JCE recordó que la campaña electoral, en cambio, iniciará con la proclama oficial de la JCE, emitida a más tardar 70 días antes de los comicios.

El llamado del presidente de la JCE

El delegado político del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), Sigmund Freund, expresó respaldo a la advertencia de la JCE. “Apoyo total a este comunicado de la JCE. La ley del Régimen Electoral es precisa en cuanto a los tiempos de proselitismo y elección de candidatos, pretender escoge candidatos a destiempo es violatorio a la ley y al principio de equidad y democracia participativa”, subrayó.



El PLD convocó a su Comité Político a una reunión el 3 de marzo a los fines de conocer el tema de las precandidatas presidenciales.



La convocatoria del partido opositor para esos fines, se conoció luego de una carta que remitió Gonzalo Castillo, al secretario general Jhonny Pujols, para que no lo incluyan en la listas de los precandidatos.



El 12 de este mes, el presidente de la JCE, Román Jáquez, llamó a las organizaciones políticas y a la ciudadanía con aspiraciones a candidaturas para los cargos de elección popular a mantener el sosiego en la sociedad porque no ha pasado ni un año de las votaciones pasadas. El tema de las candidaturas presidenciales está en el debate de la opinión pública cada vez con más fuerza, por la publicación de encuestas con intención de votos dentro y fuera de los partidos políticos.