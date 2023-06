Email it

El actual alcalde, Kelvin Cruz, parece que encabezará otra vez la boleta del PRM; FP repetiría y PLD con cara nueva

La Vega, el sexto municipio con mayor número de electores del país con más de 213 mil en las pasadas elecciones de 2020, de cara a las votaciones municipales de febrero del próximo año, ha generado poco interés entre los dirigentes de los distintos partidos políticos en ocupar la plaza.



Actualmente está bajo el control electoral del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la persona de Kelvin Cruz, quien va por el segundo periodo consecutivo al ganar esa plaza perteneciente al municipio cabecera de la provincia.



Cruz es además el presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y vicesecretario nacional del PRM.



El dirigente político aún no ha oficializado sus aspiraciones, pero ningún otro dirigente del partido oficial ha manifestado su interés de competir para encabezar la boleta municipal de La Vega.



El PRM definirá el candidato mediante encuestas y esa organización tiene el reto de retener una plaza que históricamente ha estado dominada por el PRD y ahora por el PRM.



Por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) solo se menciona el nombre del diputado Negro Hernández, que además es reconocido por ser un próspero empresario del sector arrocero de esa provincia.



El candidato a la Alcaldía del PLD en las pasadas elecciones fue Mario Hidalgo, pero no ha expresado su intención de encabezar de nuevo la boleta municipal. En las votaciones de 2020, logró el 30% de los votos.



Por la Fuerza del Pueblo (FP) aspiran encabezar la boleta municipal el exalcalde para el periodo 2010-2016, Alexis Pérez ,y Adelso Antonio Jiménez. El candidato de ese partido en las pasadas elecciones fue Miguel Villar, pero no ha expresado que quiere volver a encabezar la boleta verde.



Pérez fue alcalde de ese municipio en las siglas del PLD, pero tras la división renunció para unirse a la FP. Es miembro de la Dirección Central y provincial de la organización



El concejo de regidores de la Alcaldía está compuesto por 18 de los distintos partidos, pero con mayoría perremeísta.

Alexis Pérez, exalcalde por el PLD y aspira a volver por la Fuerza del Pueblo. Kelvin Cruz, alcalde por dos periodos seguidos y presidente de Fedomu. El diputado del PLD, Negro Hernández, aspira a la Alcaldía para 2024. Mario Hidalgo, excandidato del PLD en las pasadas elecciones no ha dicho si aspira.

La Vega bajo dominio de PRD y PRM



El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) ha sido el dueño del electorado municipal de La Vega desde 1998, cuando Fausto Ruiz ganó la Alcaldía y su dominio se extendió hasta 2010, es decir, tres periodos consecutivos, 1998/2002; 2002/2006; y 2006/2010.



Ruiz se postuló para un cuarto periodo, 2010-2016, pero perdió ante Alexis Pérez candidato a alcalde del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). La competencia se definió por un estrecho margen: Pérez alcanzó 50.37% frente a Ruiz que logró 49.42%.



Fue la primera, y única vez, que el PLD ganó ese municipio en sus años de dominio del poder. En 2016, el PRM recuperó la plaza que había estado en poder del PRD. Lo hizo con el actual alcalde, Kelvin Cruz.



El funcionario tiene una amplia trayectoria municipalista. Fue regidor con una alta votación en las elecciones de 2006 y también en 2010. Fue presidente del Concejo Municipal dos veces consecutivas, elegido por unanimidad, desde el 2008 al 2010.



En el 2020 fue escogido presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) hasta el 2024. Los directivos de ese órgano son escogidos cada dos años y Cruz fue ratificado unánimemente en dos ocasiones.



Cruz no es el único alcalde de La Vega que ha ocupado ese cargo. Fausto Ruiz, también fue el primer presidente de Fedomu cuando se creó en el año 2000. El político fue reelecto en el cargo para el período 2002-2004 y de nuevo reelegido para el período 2006-2008.