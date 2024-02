La JCE ha logrado organizar los comicios del domingo conforme al calendario electoral y sin mayores tropiezos

El montaje de unas elecciones, en este caso las municipales, conlleva un gran despliegue que la Junta Central Electoral (JCE) empieza a organizar con mucho tiempo de antelación por la gran cantidad de candidaturas, demarcaciones, personal, recursos materiales y humanos que involucra el proceso.



Las elecciones municipales son un poco más complejas de organizar que las presidenciales y congresuales porque hay más demarcaciones, cargos y candidatos que intervienen en el proceso.



Estas son las cifras de las elecciones del domingo, 8 millones 108 mil 151 electores, más de 100 mil personas trabajarán en los comicios, 16 mil 851 y 4 mil 295 recintos.



Competirán 19 mil 194 candidatos por 3 mil 849 cargos en 158 municipios y 235 distritos municipales. Para la votación, la JCE imprimió 17 millones 800 mil boletas para los cuatros niveles de elección pautados para el domingo.



En cuanto al personal, 84 mil 255 funcionarios en los colegios electorales; alrededor de 55,000 miembros de la Policía Militar Electoral; unos 6,000 facilitadores y 8,000 técnicos de recintos. La JCE también dispuso mil 100 auxiliares para personas con discapacidad, ya que habrá voto accesible para envejecientes y personas con discapacidad.



En tanto, compiten 34 partidos políticos de alcance nacional y diez movimientos accidentales.



Esas organizaciones están concentradas en dos grandes bloques, el que encabeza el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y 22 aliados y la oposición encabezada por la Fuerza del Pueblo (FP), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).



En cuanto a la observación, Participación Ciudadana informó que acreditó 400 observadores ante la JCE. En tanto, el órgano electoral informó que 14 misiones de observación electoral del extranjero estarán monitoreando las elecciones del domingo.



Entre los organismos internacionales que participan encabeza la Organización de Estados Americanos (OEA).



8,108,151

De la cantidad de electores, 8,108,151, las mujeres son mayoría, 4,156,658 (51.28%); los hombres representan, 3,948,523 equivalente al 48%.



618,111 nuevos

En el padrón municipal de las elecciones de este año, hay 618 mil nuevos votantes con respecto al número de electores de las municipales de 2020.



801 nuevos

Para estas elecciones, 801 nuevos extranjeros que adquirieron la nacionalidad dominicana tendrán el derecho al voto en los comicios del domingo.



18 años

Para ejercer el derecho al voto, la edad permitida es a partir de los 18 años y solo se permite la cédula de identidad y electoral como documento válido para ejercerlo.



19 mil 194

Las ccandidaturas alcanzan 19 mil 194 inscritos, de esa cantidad, 8,134 (42.37%) son mujeres y 10,880 (56.68%) hombres y se cumplió la cuota de género.



3,849 cargos

De los 3,849 cargos se escogerán, divididos en 158 alcaldes e igual número de vicealcaldías; 1,164 regidores e igual número de suplentes; 235 directores de distrito y la misma cantidad de subdirectores y 735 vocales.



393 territorios

El total de territorios que van a elección son 157 municipios y el Distrito Nacional y 235 distritos municipales.



100,000

Más de 100 mil trabajarán en las elecciones, 84, 255 funcionarios en los colegios; 55,000 miembros de la Policía Militar Electoral; 14 mil técnicos y facilitadores y mil 100 auxiliares.



16,851 centros

Los centros de votación totalizan 16 mil 851 cada uno con máximo de 600 electores; tendrán tres casetas de votación y dos urnas.



4,295 recintos

El domingo entrarán en operación 4 mil 295 recintos en espacios públicos y privados. En un recinto electoral funcionan varios colegios de votación.

Horarios estelares del día de las votaciones

7:00 a.m.

La JCE ha informado que las votaciones comienzan a las 7:00 de la mañana y los colegios electorales empezarán a instalarse a las 6:00 a.m. del domingo.



5:00 p.m.

El cierre de las votaciones es a las 5:00 de la tarde y a partir de ese momento se inicia el conteo de los votos. Los boletines con los resultados solo puede ofrecerlos la JCE.



No laborable

El Ministerio de Trabajo informó que el domingo no es laborable por el día de las votaciones. El Ministerio de Educación informó que la docencia queda suspendida para los centros educativos del sector público y privado que funcionen como colegios o recintos electorales para los comicios.

Personal

16,851 equipos

Para la digitalización de los resultados la JCE usará 16 mil 851 equipos a razón de uno en cada colegio.



400 observan

Para las elecciones municipales hay 17 misiones de observación entre instituciones del país y del extranjero. Solo Participación Ciudadana tendrá 400 observadores en todo el país.



Los 5

Son cinco los árbitros de las votaciones del domingo. Román Jáquez, presidente y los miembros titulares, Dolores Fernández, Chami Isa, Patricia Lorenzo y Rafael Vallejo.



158 juntas

Las elecciones son operativizadas en todo el país, por las 158 juntas electorales que están compuestas por nueve miembros entre titulares y suplentes.Las juntas electorales son a razón de una por cada municipio del país y el Distrito Nacional.



17,800,000

La cantidad de boletas son 17 millones 800 mil; los distintos formatos de las boletas suman 798.



44 partidos

En las elecciones competirán 34 partidos y diez movimientos. De los 34, hay cuatro partidos mayoritarios, PRM, PLD, PRD y FP.



RD$14 MM

Cada organización política puede gastar hasta RD$14,184,014.20, conforme lo establecido por la JCE, que según la la ley puede gastar 1.75 pesos por cada elector.



11 mil millones

La JCE recibió un presupuesto de RD$ 11,771,691,737.00 de los cuales RD$ 2,520,799,560.00, corresponden a los partidos políticos.



56% votos

El Distrito Nacional y 1 municipios concentran el 56% de los votos, los primeros cinco son la capital, Santo Domingo Este, Santiago, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste. Siguen La Vega, San Cristóbal, San Francisco de Macorís y Los Alcarrizos.