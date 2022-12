Email it

El expresidente Leonel Fernández celebró ayer su cumpleaños 69 acompañado de sus seguidores que acudieron a la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) para felicitarlo.



El exgobernante también recibió llamadas de felicitación como la del presidente Luis Abinader que lo telefonó para expresar su felicitación.



Como deseo por su cumpleaños el presidente de la Fuerza del Pueblo (FP) pidió que le permitan comer “lo que sea”.



“Feliz y contento de haber llegado a 69, porque son 69, ya se van sumando, pero bien porque ya uno siente la experiencia acumulada, el afecto de los amigos, el cariño, el amor que tenemos con los familiares, con las amistades, en fin me siento muy bien y feliz”, manifestó. Cuestionado sobre qué preferiría como regalo, respondió: “Que me dejen comer lo que sea”.



Desde tempranas horas de la mañana de ayer, los seguidores de Fernández se presentaron en las instalaciones de Funglode a fin de felicitar al líder político. Las personas le hicieron distitnos obsequios al exgobernante, entre los que resaltaron los libros.



En sus redes sociales, Fernández externó su satisfacción por las muestras de cariño que recibió en su cumpleaños.



“Conmovido por las manifestaciones de cariño y respeto de tanta gente, arribo a mis 69 años, agradecido de Dios y de la vida”, expresó en un tuit que acompañó con el corto video del momento en que fue abordado. Dirigentes como Rafael Paz, Roberto Rosario, Rafael Alburquerque, Franklin Almeyda, César Fernández y otros, felicitaron a Fernández en las redes sociales.



Preocupado por deuda



El presidente del partido Fuerza del Pueblo expresó su preocupación por el incremento en el nivel de endeudamiento de la República Dominicana para el año 2023.



“Para este año 2023 que se aproxima están sumando ocho mil millones de dólares más, osea que estamos hablando de 25 mil millones de dólares que esta gestión de Gobierno ha tomado prestado”, comentó abordado por lo periodistas.



Ante el panorama, también vaticinó que el próximo año será difícil tanto para el país como para el resto del mundo. “El mundo tendrá que enfrentarse a serios desafíos en este próximo año 2023 sobre todo porque los tres motores del crecimiento mundial, Europa, Estados Unidos y China, no están en sus mejores condiciones”, aseveró.

Fernández ha sido tres veces presidente

Leonel Fernández nació el 26 de diciembre de 1953. Ha sido presidente de la República en tres ocasiones y fue candidato presidencial en 2020 y se perfila para encabezar la boleta de su partido en 2024. Fue presidente del Partido de la Liberación Dominicana por 18 años, organización a la que renunció en 2019. Fundó el partido Fuerza del Pueblo del que es presidente y líder. La organización ha mostrado crecimiento en tres años.