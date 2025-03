El expresidente y líder de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, cuestionó duramente la gestión del gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM).



En el marco de la plenaria de cierre del congreso de su partido, celebrada este domingo en el Pabellón de la Fama del Deporte, Fernández no escatimó en señalar lo que considera una desconexión del gobierno con las necesidades del pueblo dominicano.



Al hacer referencia al discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader del pasado 27 de febrero, Fernández dijo: “El discurso presidencial fue extenso. Creo que fue el más largo de la historia. Sin embargo, al referirse al tema de obras públicas, fue sumamente breve. Y la razón es que no tiene nada que exhibir”, y subrayó la falta de logros tangibles en infraestructura.



También criticó que desde el Gobierno del PRM se continúe haciendo promesas sin resultados concretos: “Llama la atención que a lo largo del discurso se prometen cosas nuevas. Vamos a hacer y vamos a hacer”, mientras el pueblo espera que diga lo que ha hecho. “Pero como no ha hecho nada, insiste en que vamos a hacer”, cuestionó el líder opositor.



Fernández resaltó el incumplimiento de promesas clave, como la construcción de la carretera del Ámbar entre Santiago y Puerto Plata, que había sido mencionada en al menos cuatro discursos anteriores del presidente Abinader, y en esta ocasión fue omitida.



El líder de la Fuerza del Pueblo arremetió contra el aumento de la nómina pública en 122 mil millones de pesos y el crecimiento de la deuda externa en 25 mil millones de dólares, advirtió que dichos recursos no se han reflejado en infraestructura ni en beneficios para la ciudadanía.



“Este gobierno tiene la más baja inversión en obras públicas de los últimos 72 años, con apenas un 2.5% del PIB destinado a este renglón. Así da la impresión de que está inaugurando, pero lo que hace es inaugurar por etapas”, sentenció.



Fernández también abordó el crítico panorama energético del país, denunciando apagones generalizados en todo el territorio nacional y un aumento del 35% en la tarifa eléctrica. “Esto es un abuso gubernamental contra el pueblo dominicano”, manifestó, y reforzó su postura de que el Gobierno no ha estado a la altura de las expectativas nacionales. Acusó al gobierno del PRM de gobernar solo para las élites económicas, dejando de lado a los sectores más vulnerables. “La manipulación de las estadísticas pretende mostrar un bienestar que realmente no existe. Y el principal testigo de esta realidad es el pueblo dominicano”.

35 documentos fueron sometidos a votación

De acuerdo con un informe de Henry Merán, coordinador de la Comisión Organizadora del Congreso, desde el 28 de junio de 2024, el partido se sometió a un profundo análisis y evaluación interna. El coordinador del Congreso explicó que, como resultado del análisis interno y los debates, se produjeron 35 documentos, que fueron sometidos a consulta y votación de las estructuras partidarias mediante un mecanismo democrático de varios días.