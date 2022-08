Leonel Fernández acusó al Partido Revolucionario Moderno (PRM) y al gobierno de intentar montar un debate entre obras en servicio y “otras que son ficción que solo están en su cabeza”.



Al responder las acusaciones del presidente Luis Abinader en el discurso por sus dos años, el presidente de la Fuerza del Pueblo (FP) dijo que hasta ahora se han caracterizado por “dar picazos y obras incumplidas”. “Esto se puede apreciar al evaluar que el gobierno ha prometido unas 223 obras en todo el territorio nacional con una inversión proyectada de 452 mil millones de pesos”, aseguró Fernández.



Agregó que hasta el 5 de agosto de este año, los gastos en construcciones en proceso ascienden a 13,468 millones de pesos, un 3% de lo prometido. En un documento leído durante una rueda de prensa, el político afirmó que de 62 mil soluciones habitacionales prometidas, en dos años solo ha entregado y 215 viviendas.



En cuanto a las comparaciones de precios que hizo Abinader con relación a obras construidas, Fernández aseguró que se trata de una manipulación.



“Es una manipulación grosera querer comparar obras construidas y funcionando con picazos y promesas incumplidas. En el caso de la UASD, por ejemplo, durante nuestra gestión se llevó a cabo una verdadera transformación”, sostuvo Fernández.



Ante cuestionamientos de periodistas fue insistentes en que no se pueden comprar “picazos con obras en servicio”.



“Hay un Metro que está en servicio y hay otro que está en la cabeza del presidente, entonces no podemos comparar algo que existe que además, es utilizado por 110 millones de dominicanos cada año, esa es una obra de nosotros, no es una obra del PRM; y eso de presupuesto de obras por construir y obras realizadas, está el ejemplo de una obra que acaba de inaugurarse, la remodelación del Hospital Padre Billini, se proyectó en 800 millones de pesos y terminó por encima de los mil millones, el propio gobierno proyecta unos presupuestos que luego incumple”, subrayó.



Fernández citó que en su gestión hizo diez obras para la Universidad Autónoma de Santo Domingo relacionadas a la ampliación de recintos y nuevas extensiones en Elías Piña; Bahoruco; Santiago Rodríguez; Sánchez Ramírez; La Vega; Santo Domingo Este; Hato Mayor; Azua; Peravia y San Cristóbal. En algunas no se ha dado ni el Primer Picazo. La FP afirmó que la deuda creció de junio del 2020 a junio del 2022, en unos 20,700 millones de dólares.