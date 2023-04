Email it

Santiago.- El presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, aseguró que su organización política no está on las élites, si no que tiene raíces populares y conoce lo que pasa en los barrios, municipios y a nivel del pueblo dominicano.

“El compromiso nuestro es con el pueblo de abajo, con los que padecen, con los que sufren, con los desesperados, con los motoconchistas, con los que trabajan ahí en las loterías. Esas son la gente nuestra”, aseguró Fernández en el municipio de Villa Tapia, provincia Hermanas Mirabal.

Al dirigirse a cientos de personas que fueron juramentados en la entidad política que preside, subrayó que su partido “arrollará en la primera vuelta electoral de las elecciones presidenciales del año 2024”.

Fernández dijo saber que, “en la actualidad hay muchos jóvenes que están desorientados y desmoralizados en la República Dominicana, y que confían en nosotros y; nosotros sabemos la importancia de este próximo certamen electoral, porque no se trata solo del 2024, se trata del futuro de mediano y largo plazo de la República Dominicana”.

“La Fuerza del Pueblo es como una bola de nieve en crecimiento constante, cada día más y más personas se integran para lograr la conquista del poder en el 2024”, dijo Fernández.

“Estamos, en el día a día construyendo mayoría, al completar los dos millones de afiliados, entre agosto y septiembre, la Fuerza del Pueblo garantiza la incorporación de más partidos para constituir el Gran Frente Opositor y ganar las elecciones del 2024”, afirmó de manera categórica el presidente de la entidad política de mayor crecimiento en la República Dominicana.

Nuevos juramentados en la FP

En Santiago, Fernández tomó juramento al exdiputado y expresidente municipal del PLD en Santiago, Dilepcio Núñez, a la regidora actual Amelia Núñez, al expresidente provincial de la juventud del PLD, Raymond Peralta, el expresidente de la Sala Capitular de Santiago, Rolando Sánchez, Estefanía Honoret, Rosina Capellán, Melina Sánchez, Emille Salcedo, Rosmery Toribio, García Clemente Solís, Adolfo Cepeda, Añfeedo Pérez, Anny Severino, entre otros importantes dirigentes.

En el municipio de Villa Tapia, provincia Hermanas Mirabal, en un masivo acto juramentó a cientos de nuevos integrantes provenientes de diferentes partidos políticos, organizaciones comunitarias y la sociedad civil.

El partido de la esperanza nacional recibió en sus filas a Daniel Ferreira Cáceres, quien fue hasta hoy, uno de los más influyentes dirigentes del PLD. También ingresaron a la Fuerza del Pueblo Javier Castillo (PLD), Rosaura Marte, Javier Jáquez, Francisco Javier Castillo, Osiris Peña, José Reyes, Willian Fernández, entre otros.

De Salcedo fueron juramentados en la FP Calazán Lao, Miguelina Abreu, Félix López, Luz Maria Gil; además provenientes del PRM Juan Ureña, Ramón Martín Peña, Ana Celia Paulino y, las enfermeras: Desiree Tapia, Griselda Tapia y Andreina García.