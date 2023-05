Email it

El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, al encabezar una multitudinaria marcha en la capital por el Día del Trabajo, consideró que los trabajadores son la clase más afectada por la crisis que se vive en diferentes niveles por la incapacidad del Gobierno.



Fernández aprovechó el escenario para decir que el gobernador del Banco Central no está haciendo las conferencias de prensa para anunciar el crecimiento de la economía porque la realidad es que el crecimiento se ha estancado.



“No hay dinero circulando en la República Dominicana y a la Tarjeta Supérate ahora le llaman la Tarjeta Desespérate”, criticó. “La sociedad dominicana está atravesando por una profunda crisis, a pesar de ser el gobierno que más se ha endeudado”, enfatizó Fernández.



Al referirse al tema de la inseguridad ciudadana, dijo que la gente vive en una especie de prisión domiciliaria colectiva.



“Todo el pueblo vive una especie de arresto domiciliario por miedo a ser asaltado”, dijo. Sin embargo, según sus palabras, el Gobierno solo hace promesas y salen titulares de prensa con planes de los que luego no se muestran resultados.



En ese sentido, dijo que la solución al problema de la inseguridad es volver a Barrio Seguro, un programa que se implementó durante sus gobiernos que consistía en la intervención integral de los problemas que afectan a los sectores.



Fernández también dijo que una muestra más de la ineptitud e ineficiencia del actual gobierno es la muerte de recién nacidos. “No puede garantizar la vida de los recién nacidos en la República Dominicana y, a pesar de que los niños mueren tampoco toman las medidas para que eso no siga sucediendo”, dijo.



Señaló además que a pesar de que en los gobiernos que encabezó se habían reducido los viajes ilegales, los jóvenes han vuelto a querer salir del país ante la desesperanza de un mejor porvenir.



“Hoy vemos con pesar que han vuelto los viajes en yolas y que buscan otras rutas por Centroamérica para llegar a Estados Unidos”.



“Resulta que este es el Gobierno del retroceso y la angustia para el pueblo dominicano”, dijo el líder de la oposición política dominicana.



Fortaleza FP



Fernández dijo que en el Día Internacional de los Trabajadores el patido que encabeza ha dado la más grande demostración de una manifestación en la República Dominicana en reclamo de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras dominicanos.



“En el día de los trabajadores y trabajadoras de la República Dominicana, se construye una alternativa popular incluyente para todos los dominicanos, que es la Fuerza del Pueblo”, enfatizó el líder opositor. En el recorrido realizado por los barrios del Distrito Nacional, se observó mucha creatividad por parte de los asistentes.



La convocatoria fue por mejores condiciones de vida para la clase trabajadora. Guaguas plataneras, estufas, recreaciones de estaciones de gasolina, son algunas de las formas a través de las cuales la gente expresó disgusto y rechazo al gobierno. “Frente al Altar de la Patria donde terminan todas nuestra manifestaciones hemos sentido el calor de la gente. Se han manifestado con calderos vacíos en muestra del hambre que está pasando el pueblo dominicano”, dijo Fernández.



Agregó que el Día Internacional del Trabajo encuentra a la República Dominicana en unas condiciones de desempleo masivo para la juventud y de salarios precarios.

FP va por tres marchas en lo que va de este año

La FP se ha movilizado este año en la capital con tres marchas multitudinarias encabezadas por el líder de la organización. La primera manifestación fue en enero por el Día de a Juventud. Luego en marzo, por el Día Internacional de la Mujer, el partido verde volvió a tomar las calles del Distrito. Ayer, la organización montó otro evento por el Día Internacional del Trabajo. Lo que es hoy la FP, hasta el 2019 fue el Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD). Aunque en los hechos las marchas que organiza la FP se convierten en mítines políticos, esos eventos no están prohibidos por la ley 33/18 a pesar de que la precampaña electoral arranca oficialmente el primero de julio. Incluso, en las actividades internas de los partidos políticos, los eventos que implican la aglomeración de personas están prohibidos por la ley de Partidos y Organizaciones políticas. La caravana arrancó de la cabecera oeste del Puente de la 17 y concluyó en el Parque Independencia. Los sectores recorridos abarcaron los de la parte alta de la Capital entre ellos Gualey, Guachupita, Espaillat, San Carlos, entre otros. Al inicio de la marcha, los organizadores del evento enfrentaron problemas con la Policía Nacional para instalar las tarimas donde concluiría.