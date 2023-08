Email it

Santiago Rodríguez.- El presidente del partido de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, lanzó hoy duras críticas contra el gobierno, a quienes catalogó de asumir una actitud de oportunismo político, acogiendo la decisión tomada por la Junta Central Electoral (JCE) de limitar la actividad de los partidos políticos.

Fernández dijo: “en el PRM copian todo, si hacemos una valla o un afiche que dice inscríbete, después atrás van ellos, (los del PRM) con una pancarta de inscríbete”.

“Hicimos una marcha de las mujeres de la Fuerza del Pueblo en la Capital y, querían hacer una también Franklin (citando al secretario de Gestión Operativa de la FP); una hoy, con la misma ruta por donde empezamos y por donde terminamos, la misma ruta”, precisó Fernández.

Dijo que como ahora la Junta Central Electoral dijo que no se podían hacer marchas, “lo que no es verdad, la Junta se equivocó”, “ellos suspendieron hoy, y yo sé porqué suspendieron, porque iba a ser un fracaso”. Detalló que para que no fuera un fracaso, decidieron alegar que son institucionalistas, cuando lo cierto es que suspendieron esa marcha porque fracasarían, puesto que, aunque fuera correcta la medida de la JCE, el PRM todavía tenía quince días hábiles para hacer eventos.

Hablemos de la Línea Noroeste

Fernández habló al encabezar el diálogo «Hablemos de la Línea Noroeste”, con productores, empresarios y profesionales de las provincias de esta región. La actividad se convirtió en el escenario ideal para que los asistentes expresaran sus preocupaciones sobre los diversos problemas que les afectan.

Productores de bananos, leche y otros rubros del sector agropecuario, expresaron sus preocupaciones en relación a los problemas que afectan su capacidad productiva, resaltando el suministro de agua para la agricultura, por el desaprovechamiento de las fuentes subterráneas y las aguas de lluvia.

Otros de los problemas identificados por los asistentes en la actividad, es el relativo a la importación de productos que compiten con la producción local, lo que afecta de manera negativa el aparato productivo de la región. El exjefe de Estado dominicano precisó ante esta situación que: “las importaciones están arruinando a los productores locales. asumo el compromiso de apoyo a los productores de esta zona y todo el país, para que sus empresas no se vayan a la quiebra”.

La precariedad de los servicios que ofrecen los centros hospitalarios públicos recibió la atención de los presentes, considerándolo como de mala calidad.

LF juramenta exdirigentes del PRM, productores agropecuarios, empresarios, líderes comunitarios y religiosos

El presidente y líder de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, concluyó en Santiago Rodríguez la amplia jordana de trabajo en la línea noroeste.

En la llamada «capital del casabe» y, gran productora de ganado vacuno, Fernández juramentó una gran cantidad de personas, entre los que están exdirigentes del partido oficialista, productores agropecuarios, empresarios, líderes comunitarios y religiosos.

Provenientes del PRM se juramentaron en la FP: Rafael Brea, Francisco Antonio Peralta, Viterbo Fortuna, Ramón Rodríguez (Champion) y, Domingo Luna.

También se juramentaron: Carlos Núñez, Martín Estrella, Darío Estévez, José Luis Estévez, Domingo Antonio Báez, Ana Dilonés Rodríguez, Natividad Báez y Fausto Vargas.