El presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, hizo un recorrido por sectores de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste.



En esta zona se reunió con familiares de fallecidos a causa de los deslizamientos de tierra provocados por las lluvias y, con familias que han perdido viviendas, ajuares del hogar, vehículos y otras pertenencias.



Dijo que visita la zona para hacer contacto personal con la gente, ver la realidad que viven sus moradores y la problemática raíz de la situación. Declaró que pidió a un equipo técnico la realización de un estudio para conocer las causas de estas inundaciones.



“El Gobierno como que no se ha dado cuenta que estos barrios existen, que hay una población que hoy día se ve hundida en la miseria. Yo me siento impresionado por lo que estoy viendo aquí, hay una situación de abandono total por parte del Gobierno, hay que prestarle atención a estas comunidades”, especificó.



Dijo que instruyó para que lleven equipos pesados para ayudar a quitar el lodo y escombros que han quedado, además hizo un llamado de atención a las autoridades gubernamentales para que asistan a resolver problemas neurálgicos como el del agua potable. Recordó que en este municipio hubo 16 fallecidos y más de 13 familias que han perdido sus pertenencias.



Dariel Morillo, sobreviviente del derrumbe en Vella Colina en el que fallecieron varios miembros de una familia, incluida su esposa, relató a Fernández el terror y desesperación del trágico momento. El señor explicó también la difícil situación para poder criar a sus hijos que han perdido a su madre estando muy pequeños.



En Arroyo Bonito, Tomás Grullón, quien perdió los equipos y materiales de su taller de ebanistería, explicó a que en el sector hay un problema estructural, debido a que las aguas no encuentran por dónde salir.