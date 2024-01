Licencia no remunerada del ministro José Paliza inicia este miércoles

Santo Domingo.- La licencia no remunerada solicitada por el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, al presidente de la República, Luis Abinader, para dedicarse a tiempo completo a los procesos de la campaña electoral inicia mañana miércoles informó el funcionario.

“Han transitado algunos meses desde que originalmente conversamos con el presidente Abinader de la necesidad de distanciarme de las funciones gubernamentales, para dedicarme a las políticas, por lo tanto, nos ha dado tiempo organizarnos”, dijo Paliza.

El también presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), informó estar muy optimista con el trabajo que junto a un importante grupo de hombres y mujeres va a emprender, agregó que esa organización política ha sido muy consecuente con él y su carrera, por lo que ahora le toca de alguna manera devolver un poco de lo que ha recibido.

Resaltó que es parte de un gran equipo, donde lo importante no es quien pueda ocupar tal o cual posición gubernamental en un momento determinado, “no tiene que ver con objetivos personales o individuales, tiene que ver con algo más importante, por lo tanto nosotros no dudamos en ningún momento ni nos resistimos al hecho de poder generar un antes y un después, porque es la primera vez que un coordinador de campaña se distancia de sus funciones gubernamentales para asumir tan importante reto”, puntualizó.

“Uno debe dedicar todo el tiempo necesario a esos trabajos, y por tanto no es elegante , no es correcto intentar llevar varias cosas, además una sociedad que solicita cada vez más que los recursos públicos no se utilicen en campaña, que exista un distanciamiento entre una función pública y las políticas, que se puedan generar cambios en las formas de hacer política nos llevó a la idea de que era el momento de ir en consonancia con el país que hoy vivimos”, añadió Paliza.

Estas declaraciones las ofreció Paliza en el programa El Día que se transmite por el canal 11 de Telesistema, conducido por los periodistas Edith Febles y Germán Marte.